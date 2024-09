Ivan Miró presentarà el seu llibre 'Els vincles audaços' a Sineu

Un dels majors especialistes catalans en cooperativisme, Ivan Miró, presentarà el seu darrer llibre, 'Els vincles audaços' a Sineu. Concretament l'acte de presentació es farà el dissabte, 28 de setembre, a les 19.00 hores a la cerveseria Món (plaça del Fossar, 20).

Els vincles audaços és una novel·la on la realitat sociopolítica més recent dialoga amb el convuls període de l’obrerisme i el pistolerisme d’entre 1917 i 1923. S’hi recorren uns lligams –en l’amistat, en l’amor, en el treball, en la lluita– que sovint «són intangibles, abstractes, immaterials, però els seus fonaments són corporals, concrets, s’han de poder palpar». Per una banda, entre unes amistats que entrecreuen vida i militància en una ciutat enfangada per la precarietat, el racisme o l’especulació, però també dignificada pel 15M, el 8 de març o l’1 d’octubre. Per l’altra, i amb la memòria com a baula, emergeix la trajectòria de Francesc Comas i Pagès, en Paronas, el jove vidrier anarcosindicalista de Sants, deixeble de Peiró i de Seguí, que protagonitzà amb altres milers d’anònims «els anys del somni revolucionari dels humils», en una ciutat esqueixada per la lluita de classes, les epidèmies o la carestia.

Ivan Miró i Acedo (Sants, 1975) és un sociòleg, cooperativista i assagista català. Vinculat al moviment autònom i okupa de Barcelona de la dècada del 1990, va participar en la creació de l'Assemblea de Barri de Sants i del col·lectiu de contrainformació La Burxa. La seva passió per la història del moviment obrer l'ha portat a divulgar arreu el bagatge cooperativista català com a membre de la Xarxa d'Economia Solidària.