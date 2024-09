Les editorials mallorquines s'incorporen per primera vegada a la Setmana del Llibre en Català de Palma

La Setmana del Llibre en Català de Palma, que celebra a partir del 12 de setembre la seva trenta-cinquena edició, comptarà per primera vegada amb la presència de quatre editorials mallorquines: Lleonard Muntaner, Nova Editorial Moll, El Gall Editor i Documenta Balear.

El president del Gremi d’Editors, Gracià Sánchez, ha considerat que «les editorials balears sempre hem estat presents a la Setmana, a les paradetes de les llibreries, però ara hi serem també de forma directa».

Per la seva banda, la vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca, Laia Alegret, ha explicat que «la incorporació de les editorials és un fet que al Gremi havíem comentat en diverses ocasions i estam molt contents que finalment s’hagi pogut dur a terme, serà molt positiu per la Setmana».

Aquesta nova edició de la Setmana del Llibre en Català de Palma també estrena ubicació al Jardí de la Misericòrdia, un canvi que el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, considera que serveix per «aprofundir en la voluntat de convertir la Misericòrdia en un centre que irradia cultura».

La lectura del pregó inaugural anirà a càrrec de la periodista Margalida Solivellas, i entre les activitats previstes, la setmana acollirà la presentació de les darreres novetats d’autors locals com Miquel Àngel Vidal, Pau Vadell i Maria Escalas, guanyadora del darrer premi Ciutat de Palma de novel·la.

Cal destacar el col·loqui 'Lectures d’una ciutat massificada', amb Biel Mesquida i Rosa Planas, organitzat per l’AELC i moderat per Aina Riera, on s'abordarà una problemàtica d'estricta actualitat com és la massificació turística que pateixen les Balears.