Serra Mamerra: La gran trobada familiar de l'OCB a Sineu

L'Obra Cultural Balear (OCB) organitza el pròxim dissabte 21 de setembre la Serra Mamerra, una trobada familiar que es durà a terme a la Plaça des Fossar de Sineu a partir de les 16.30 h. Aquesta jornada festiva ofereix una àmplia varietat d’activitats pensades per a tota la família, amb tallers, jocs populars, música i espectacles per a grans i petits.

L'esdeveniment comptarà amb un taller d'iniciació a la batucada a càrrec de Retokats, un paratge lúdic per a infants de 0 a 6 anys organitzat per Il·lusions Efímeres, i jocs populars amb Sa Llosa Petita. També hi haurà un taller d'instruments tradicionals amb Pep Mestre i un taller d'iniciació al bolero de la mà de Brot d'Alfabaguera.

A més, Víctor Uwagba oferirà un contacontes amb tambors i dansa africana, i a continuació el grup Xanguito tancarà la festa amb un concert. Finalment, els Dimonis de Sa Cova des Fossar de Sineu convidaran als més petits a participar del correfoc infantil.

L'entitat convida a tothom a gaudir de la cultura en família en aquesta jornada que vol fomentar la convivència, la diversió i l'aprenentatge per a totes les edats.