MDMAR presenta 'I Just Wanna Know', una cançó sobre els malentesos familiars

La cantant MDMAR acaba de publicar el seu nou single 'I Just Wanna Know'. Es tracta d'un avançament del seu nou disc 'We can fly with the broken wings' que sortirà a la llum divendres que ve, 13 de setembre, i que ha comptat amb la producció artística de Luis Albert Segura (L.A.) i del músic i productor Sergio Llopis, que li donarà un impuls en la projecció estatal i internacional.

Encara que 'I Just Wanna Know' tracta un tema delicat com poden ser els malentesos o discussions familiars on els implicats queden ferits, la producció musical al costat de Luis Albert Segura i Sergio Llopis aconsegueix donar-li la volta a la cançó per a dotar-la d'un ritme més alegre i motivador, ja que, malgrat els malentesos, «l'amor sempre preval».

La discografia d'MDMAR consta del senzill 'Me vull amb tu', el disc 'Better Life' (Blau, 2021) i l'autoeditat 'About You' (2018). Podeu escoltar el single 'I Just Wanna Know' a través del següent enllaç.