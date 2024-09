Oberta la votació popular dels Premis Enderrock de la Música Balear 2024

Aquesta setmana ha arrencat la votació popular dels Premis Enderrock de la Música Balear 2024. La primera volta per triar els finalistes de cada categoria estarà oberta fins al 15 de setembre a les 24.00 hores. Tothom qui ho vulgui hi podrà participar elegint els seus discos, cançons, directes i artistes preferits de l'any. Els guanyadors de la votació popular es donaran a conèixer a la gala dels Premis Enderrock de la Música Balear, que enguany se celebrarà el 6 de novembre al Teatre Principal de Palma, coincidint amb la celebració de la Fira B!.

Després de la primera fase de les votacions quedaran seleccionats els tres finalistes en cadascuna de les onze categories a millor artista, artista revelació, cançó i directe, i als millors discos de pop-rock, de música urbana, de pop - cançó d'autor, de folk, de jazz, de clàssica i en llengua no catalana. Els guanyadors passaran a la segona volta, on es decidiran els guardonats per votació popular.

La setena gala dels premis de la música balear tindrà lloc el dimecres 6 de novembre al Teatre Principal de Palma, que acull l'entrega de guardons per tercer any consecutiu. Durant l'acte hi haurà actuacions en directe d'estrenes de la temporada, i es lliuraran els guardons atorgats per la crítica i pel públic als millors artistes, discos i cançons procedents de les Illes Balears i Pitiüses publicats al llarg del darrer any, de l'1 de setembre del 2023 al 31 d'agost del 2024. Com a novetat d'enguany, la gala s'emmarca en el mercat musical balear, Fira B!, i la iniciativa té el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, el Teatre Principal de Palma i l'Obra Cultural Balear amb el patrocini d'Estrella Damm i Fundació Baleària. Podeu accedir a les votacions a través del següent enllaç.