El Tingladu donarà 13.148 euros a entitats referents en el foment de la llengua entre les quals hi ha Joves de Mallorca per la Llengua

El Tingladu, el festival autogestionat i conscient organitzat per l'entitat cultural de Vilanova i la Geltrú, ha anunciat a través de les seves xarxes socials que després de la seva 16a edició farà una donació de 13.148 euros a diverses «entitats referents en el foment de la llengua» d'arreu dels Països Catalans.

Des del festival català han anunciat que les quatre entitats seran: Escola Valenciana, Joves de Mallorca per la Llengua, El Rodal i Plataforma per la Llengua.

El Tingladu es va celebrar els passats 25, 26 i 27 de juliol i va comptar amb diversos artistes de referència d'arreu dels Països Catalans com per exemple: Valtònyc, The Tyets, Figa Flawas, Maria Hein, o Ginesta.