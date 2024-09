Darrers dies per a visitar l’exposició inèdita de Joaquín Sorolla al Museu de Mallorca. El pròxim 8 de setembre finalitza aquesta exposició que ha organitzat el Consell de Mallorca i que ha mostrat, per primera vegada, les 12 obres que va realitzar el pintor a l’illa: «un conjunt de pintures de la Cala de Sant Vicenç i del paisatge tradicional de l’illa que Sorolla va pintar al final de la seva vida i que tenen un gran valor artístic», destaca la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca.

Més de 12.000 persones han passat pel Museu de Mallorca, des del passat 3 de juny, quan es va inaugurar l’exposició en un acte que va reunir centenars de persones. A més, s’han organitzat visites guiades en català, castellà i anglès durant tot l’estiu. La sala de l’exposició està formada per 12 obres: 10 del Museo Sorolla, una d’Es Baluard i una d’una col·lecció particular de Madrid que completa el seu camí del pintor per Mallorca. Aquestes aportacions, precisament, fan que l’exposició sigui inèdita.

Roca anima a qui encara no ha visitat l’exposició a fer-ho aquesta setmana per a «gaudir de l'essència de Sorolla a Mallorca i per contemplar les textures, pinzellades i experimentació amb els colors i la llum que va dur a terme el pintor a indrets com Palma, la costa de Valldemossa i Pollença».

Cal recordar que Sorolla va ser a les Illes Balears durant l'estiu de 1919. Un viatge d'especial rellevància per a la trajectòria del pintor, ja que les pintures realitzades en aquest viatge suposen la darrera visió del Mediterrani de Sorolla, perquè el següent mes de juny va patir l'accident cardiovascular que li va apartar de la pintura fins al final de la seva vida tres anys després.

L’horari del Museu de Mallorca és de 9 a 14 hores cada dia, excepte els dimecres i dijous, que l’obertura s’allarga fins a les 19 hores. Els dilluns el museu roman tancat.