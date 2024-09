Nova Editorial Moll aposta per la més extensa antologia mai publicada en català de la poeta Antonia Pozzi per a la nova temporada

Nostàlgia de la llum, l’antologia més extensa mai publicada en català de la poeta rebel Antonia Pozzi, amb traducció de Joan Antoni Cerrato i epíleg de Laia Malo, serà la primera aposta de Nova Editorial Moll per a la nova temporada. L’històric segell mallorquí, que enguany compleix 90 anys, ja que fou creat per Francesc de Borja Moll el 1934, serà present a la Setmana del Llibre en Català de Palma, del 12 al 15 de setembre a La Misericòrdia, i a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, del 20 al 29 del mateix mes.

Antonia Pozzi (1912-1938) va néixer i morir a Milà, membre d’una família de classe alta, la qual cosa li va permetre de cursar estudis superiors. Però la seva relació amorosa amb un dels seus professors, a la qual els seus pares s’oposaren, va truncar la seva vida de manera irreversible. La frustració de no poder ser mare i l’ambient asfixiant de la dictadura de Mussolini s’hi afegiren a la seva angúnia, fins al punt de conduir-la al suïcidi.

Els seus poemes es publicaren de manera pòstuma, si bé manipulats pel seu pare. No fou fins als anys vuitanta del segle passat que es pogueren recuperar, tal i com ella els havia escrit, i com ara ens els presenta Nova Editorial Moll, acostant al lector de parla catalana una veu imprescindible de la poesia italiana, que com a tal fou reconeguda pel Premi Nobel Eugeni Montale.

Nova Editorial Moll participarà, un pic més, en les pròximes edicions de les setmanes del llibre en català de Palma i Barcelona. A la Setmana de Palma, del 12 al 15 de setembre, Moll compartirà parada amb Documenta Balear i presentarà Memorial de violetes del menorquí Nel Martí, la primera història completa de l’homosexualitat a les Illes Balears, des del segle XIII fins als nostres dies. L’acte de presentació tendrà lloc diumenge 15, a les dotze del migdia, amb la presència de l’autor i de Juan ‘Juanito’ López, líder històric del moviment d’alliberament gai a Mallorca i uns dels protagonistes d’aquest estudi.

A la Setmana del Llibre en Català de Barcelona, del 20 al 29 de setembre, Nova Editorial Moll presentarà les seves publicacions a la parada de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). Diumenge 29, tendran lloc tres activitats amb la participació de Moll: una dedicada a Robert Graves, amb els seus poemes de muntanya, El crestall rost, i les Breus històries mallorquines, aquestes publicades gràcies al Consell de Mallorca i l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb la participació dels traductors, Eduard i Nofre Moyà, i de William Graves, fill de l’autor; una altra a Viatge al món de n’Aina. La reina dels embulls, per al públic familiar; i una tercera dedicada a la il·lustració al llibre infantil, a la qual intervindrà Robert Campillo, dibuixant de l’àlbum Monstres de ca nostra.

Entre les publicacions més recents de Nova Editorial Moll es troben també les novel·les Jaguar de Gabriel Janer Manila, Les llunes i els calàpets d’Antoni Vidal Ferrando en una edició commemorativa i Lletres de safrà de Gabriel Subirats; les narracions Cartes des del meu molí, d’Alphonse Daudet; els estudis de divulgació lingüística d’Isidor Marí Conèixer (i reconèixer) la llengua i la cultura catalanes i de Joan Veny Mirades a la llengua catalana; i el nou poemari del líder del grup Salvatge Cor, Llorenç Romera, Ca nostra és un abisme. Tots aquests títols s’han publicat gràcies al Consell de Mallorca i la versió en castellà del llibre de Marí, Conocer (y reconocer) la lengua y la cultura catalanas, adreçada als lectors de la resta de l’Estat, amb la col·laboració de l’Obra Cultural Balear.