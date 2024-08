‘Naufragi Grec en una Nit d’Estiu’ a la Cala de Sant Vicenç, a Pollença

Aquest dissabte, dia 31 d’agost, a les 19 hores, tendrà lloc a la Cala de Sant Vicenç, a Pollença, l’activitat Naufragi Grec en una Nit d’Estiu, relacionades amb el vaixell grec enfonsat a Cala Barques.

Les activitats seran les següents: a les 19 hores, El viatge d’Odisseu (plaça de Sant Vicenç) contacontes infantil, a càrrec de Joana Maria Noguera; a les 19.30 h, De la mà dels déus (Cala Barques), un diàleg d’Eva Enríquez Gallardo, adaptat i interpretat per Toni Adrover i Núria Martín; a partir de les 20 hores, a la plaça de Sant Vicenç, El motlle de joieria, per conèixer una de les peces destacades que es trobaren al vaixell, a càrrec de Lluís Garcia Coll; a les 20.15 Una tragèdia d’estiu amb oli d’oliva, la importància de l’oli a la Mediterrània, a càrrec de Lídia Larrey, (D.O. Oli de Mallorca) i, finalment, a les 20.45 h Àgora, vi, tast & tertúlia a la fresca a càrrec d’Helena Inglada.