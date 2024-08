El col·lectiu Souvenir es presenta a Valldemossa a la recerca d’una proposta cultural arrelada al territori

Aquest dijous 29 d’agost, s’ha presentat a la plaça de l’Ajuntament de Valldemossa el nou col·lectiu cultural Souvenir, amb les actuacions del conjunt de ball de bot Magranes, OKDW, un artista barceloní que aposta per una amalgama d’estils que van des de l’RNB fins al pop o el jazz, i finalment la PD Alícia Miquel, resident a Berlín, que va dur a Valldemossa l’avantguarda de la música electrònica.

Souvenir vol dinamizar l’activitat cultural als pobles de la Serra de Tramuntana, tenen per eslògans «Volem que aquí passin coses», «Que a la Serra es respiri la cultura de qui ja hi habita» i «Que els preus de la indústria turística no defineixin el valor dels nostres pobles».

Ahir, a la presentació del col·lectiu, festa que es va anomenar Artdemossa, el seu portaveu, Martí Colom, va denunciar que cada vegada és més difícil per la gent jove arrelar als pobles on han nascut, «però no només això, sobretot, cada vegada és més difícil dur-hi una vida cultural i artística plena».