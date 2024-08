Els 12 semifinalistes del Sona9 2024

Després dels concerts preliminars amb els 30 artistes seleccionats, el jurat del Sona9 ha triat els 12 cantants i grups semifinalistes que participaran en la següent fase i que tendrà lloc en directe al festival Acústica de Figueres, a les Festes de Santa Tecla de Tarragona, al Mercat de Música Viva de Vic i al BAM Festival de les Festes de la Mercè de Barcelona.

Les 12 propostes classificades són Àgueda Segrelles (cançó d'autor · Albaida), Elape (pop d'autor · Argentona), Gavina.mp3 (pop · Barcelona), Genni Knows (neosoul · Girona), Íster (reggae – pop · Lleida), Jost Jou (pop plectrònic · Girona), Makuka (pop d'autor · Escaldes-Engordany), Mon Joan Tiquat (pop-folk · Marratxí), Naia (urban Pop · Badalona), Ouineta (pop · La Roca del Vallès), Partiperes (pop electrònic · Sant Cugat del Vallès) i Sordida (hip-hop · Barcelona).

Per als concerts semifinals hauran de realitzar dues proves que són l'adaptació al català d'una cançó enregistrada per un altre artista i la musicació d'un poema d'un autor proposat pel Sona9. La realització de les dues proves s’ha de presentar en directe juntament amb el repertori propi de cada artista.

Una de les novetats d'aquesta edició és que les 12 propostes semifinalistes optaran al Premi Verkami per votació popular, que s’elegirà el 24 de setembre a través d’Enderrock.cat i Sona9.cat. Durant tot el dia es podran visualitzar els directes de tots els concursants i votar la proposta preferida. El grup que obtengui més vots guanyarà el premi i passarà directament a la final del Sona9, juntament amb les altres tres propostes triades pel jurat del concurs.

4 concerts semifinals

Dijous 29 d'agost

Festival Acústica / Plaça Catalunya (Figueres) · 19:45 h

Mon Joan Tiquat

Àgueda Segrelles

Ouineta

Divendres 20 de setembre

Festes de Santa Tecla / Parc Francolí (Tarragona) · 20 h

Sordida

Genni Knows

Íster

Dissabte 21 de setembre

Mercat de Música Viva / Plaça dels Màrtirs (Vic) · 18 h

Elape

Jost Jou

Partiperes

Dilluns 23 de setembre

Festes de La Mercè / Plaça de Catalunya (Barcelona) · 20 h

Naia

Gavina.mp3

Makuka

Fase final

La darrera fase del Sona9 seran les proves que hauran de realitzar els quatre artistes finalistes amb els concerts de petit format a iCatFM i l'estada a les Cases de la Música per preparar el directe de la final amb un director d’escena. En aquesta fase també hauran d'enregistrar una cançó original en un estudi professional, amb l’assessorament d'un enginyer de so i productor. Totes aquestes proves s'avaluaran pel jurat de cara a la final en directe prevista pel dissabte 16 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona.

Els premis

La 24a edició del Sona9 atorgarà més de 50.000€ en guardons, que inclouran el Premi Sona9, el Premi Joventut, el Premi Èxit i el Premi Revelació –per als quatre primers classificats–, a més del Premi Cases de la Música –seleccionat entre els 12 semifinalistes– i el Premi Verkami per Votació Popular.

El guanyador del Sona9 gravarà un disc i rodarà un videoclip coordinat per Televisió de Catalunya i realitzarà una gira de concerts per Catalunya, entre d’altres premis. Els premis Joventut, Èxit i Revelació tindran una aportació en metàl·lic que podran utilitzar per a la gravació d’un disc, un videoclip o per material musical. El guanyador del Premi Cases de la Música consistirà en un pla d’ajudes a la producció, gravació, gestió, assessorament i suport a la creació. I finalment el Premi Verkami per Votació Popular serà de 1.000€ en material musical i una campanya de micromecenatge.

El Sona9 està organitzat per Grup Enderrock, 3Cat (iCat-Catalunya Ràdio i TV3) i la Generalitat de Catalunya, amb el patrocini d’Estrella Damm i el suport del Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra, la Fundació SGAE i l'AIE.