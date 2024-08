Lleonard Muntaner presenta les novetats editorials de la tardor

Jules Verne, Pier Paolo Pasolini, Aina Torres Rexach, Joan Tomàs Martínez Grimalt i Vicenç Altaió: aquests són els nous títols de narrativa, poesia, teatre i assaig literari que l'editorial Lleonard Muntaner publica aquesta tardor. Les primeres presentacions es faran en el marc de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona que se celebra entre el 20 i el 29 de setembre.

Les novetats literàries de Lleonard Muntaner per aquesta tardor són les següents:

Jules Verne, 'El naufragi del Chancellor'

El dia 27 de setembre del 1869, el vaixell de vela Chancellor salpa del port de Charleston, Carolina del Sud, amb destí a Liverpool, Anglaterra. Tanmateix, durant la travessia, anirà topant amb una sèrie de desastres que convertiran el viatge en un veritable infern capaç d'immortalitzar el pitjor de l'ésser humà en instants de desesperació suprema. Tot i que en un principi formava part del cicle dels 'Viatges extraordinaris' de Jules Verne, aquesta és una de les seves obres menys conegudes, i ara ens arriba amb una fantàstica traducció de Joan-Lluís Lluís.

Pier Paolo Pasolini, 'Romàns'

Un nou capellà arriba a Romàns, un poble de la regió del Friül. Quan el pare Paolo entra en contacte amb el jove Cesare, començaran a esclatar una sèrie de passions complexes a cavall entre el furor pedagògic i el desig prohibit. Mentrestant, i a poca distància, un tal Renato anirà entrant en contacte amb les faccions comunistes que es van articulant un cop acabada la Segona Guerra Mundial. A partir dels seus testimonis directes assistirem a dolorosos anars i venirs, un llibre de bellesa difícil que exposa un bon grapat de dilemes ètics i d'amors impossibles com martirologis pasquals.

Aina Torres Rexach, 'Faràs créixer el vent del nord'

Es tracta del retorn d'Aina Torres Rexach a la poesia, 10 anys després. En el poemari, publicat a la prestigiosa col·lecció La Fosca, hi podem llegir la següent composició:

VIGÍLIA

El sol s'agenolla a la brasa del cel. / Després del foc vindrà la creu / i les cendres que alleten la mar. / Que grisa l'aigua de la tarda, / que fort el silenci. / Que gràvida la claror quan deixa d'existir, / quanta calma amainada. / Ara respiren els baladres de la nit, / sents la metzina de la fosca? / Dorm, que t'abraci el balanceig / de la posidònia morta. // És l'última sal.

Joan Tomàs Martínez, 'Cul-de-Sac'

Fins on arribaríem per ser fidels a uns ideals? Què ens empeny indefugiblement a determinades accions de no-retorn? Esbossada com una tragèdia filosòfica i escrita a partir de les veus, les decisions i les accions de dues protagonistes, la nova obra de teatre de Joan Tomàs Martínez ens obliga a enfrontar-nos a aquestes preguntes i a moltes altres tot plantejant un seguit de dilemes morals que ens conviden a reflexionar sobre la cada cop més dramàtica situació actual. L'obra ha estat guardonada amb el XV Premi Llorenç Moyà d'obres dramàtiques.

Vicenç Altaió, 'Enllaços amb l'avantguarda: de J.V. Foix a Albert Serra'

Segons Manuel Guerrero Brullet, «aquest llibre de Vicenç Altaió culmina la sèrie 'Tràfic d'idees', que, amb l'aplec ingent d'assaigs crítics i escrits diversos, esdevé una reivindicació de la tradició de l'avantguarda, però també d'altres figures heterodoxes i, alhora, el retrat d'un temps, de les segones avantguardes a la postmodernitat, a partir de la construcció d'un relat històric i cultural personal d'una generació d'artistes i companys de viatge. Es tracta d'un projecte creatiu únic i singular en la literatura i la cultura catalanes del canvi de segle».

Així mateix, l'editorial Lleonard Muntaner ha aprofitat per convidar els lectors als actes que celebraran al voltant d'aquests llibres durant les properes setmanes:

19 de setembre a les 19.00 hores a la llibreria La Central (C/ Mallorca, 237). Presentació de 'Faràs créixer el vent del nord', d'Aina Torres Rexach.

26 de setembre a les 12.45 h a La Setmana (Escenari 3). Recital de 'Faràs créixer el vent del nord', d'Aina Torres Rexach.

26 de setembre a les 19.30 h a La Setmana (Escenari 2). Presentació d''Enllaços amb l'avantguarda: de J. V. Foix a Albert Serra', de Vicenç Altaió.