Les noves coproduccions del Teatre Principal, 'Operació òpera' i 'Altars profans', s'estrenaran dins la temporada 2024/2025

El Teatre Principal de Palma ha tancat dues noves coproduccions que s'estrenaran al llarg de la temporada 2024/2025, que començarà a mitjans d'aquest mes de setembre. Es tracta del muntatge Operació òpera, coproducció amb Diabolus in Musica, i de l'espectacle Altars profans, coproducció amb la ballarina i coreògrafa Magdalena Garzón.

Operació òpera és un espectacle operístic, especialment adreçat a públic familiar, que es podrà veure en dues funcions, a les 12 i a les 18 hores, el pròxim dissabte 2 de novembre. Combinant diferents llenguatges com la música, la lírica, el teatre i la interacció amb el públic, Operació òpera és tot un exercici d'estil on el misteri, derivat de la investigació d'un robatori, permet donar a conèixer tots els secrets del muntatge d'una producció d'aquest estil. Amb direcció de Jordi Purtí, conegut per espectacles com Operetta o Desconcerto, Operació òpera compta amb la interpretació de Maia Planas (soprano), José Manuel Sánchez (tenor), Pablo López (baríton), a més de l'actriu Maria Antònia Salas i del pianista David Mohedano.

Altars profans és un espectacle de dansa, que s'estrenarà el 21 i 22 de febrer de 2025. En paraules de Magdalena Garzón, aquest muntatge té com a objecte «establir un lligam poètic i estètic amb l'obra fotogràfica de l'artista mallorquí Toni Catany, en particular pel que fa als bodegons, altars amb objectes, natures mortes i altres formes de vanitas. Tanmateix, la peça musical escollida —en el format enregistrat— per a la creació és Introduzzione all'oscuro, del reconegut compositor contemporani italià Salvatore Sciarrino». A més de Magdalena Garzón, que és la directora i coreògrafa, Altars profans compta amb Èlia Genís, Carla Piris, Anna Tejero i Iris Borràs, com a intèrprets creadores a més de Lola Belles (direcció d'art), Gabriela Bianchi (il·luminació), i Aina Moroms (vestuari), entre d'altres. Altars profans és un projecte que ha anat madurant dins del programa de Residències que el Teatre Principal desplega amb diversos centres de creació de Mallorca.