Ràdio Far estrena un pòdcast de reflexió ambiental: 'Època de muda'

L’emissora menorquina Ràdio Far ha donat el tret de sortida a una nova proposta radiofònica que convida a la reflexió profunda sobre la nostra relació amb el medi ambient. Es tracta del pòdcast 'Època de muda'. Els textos evocadors i alhora compromesos de Miquel Camps, coordinador de Política Territorial del GOB Menorca, prenen forma sonora en un espai que no és únicament una plataforma d’opinió sobre qüestions ambientals, sinó que també vol sacsejar consciències i obrir el debat sobre els grans reptes que enfronta avui la nostra societat.

«Ens trobam en una època de canvi perquè el funcionament de les societats humanes modernes està provocant modificacions en el planeta que ens obliguen a pensar-hi. Observar les dinàmiques de la natura, descobrir la intrínseca relació amb les nostres vides, nodrir-nos de la bellesa que ens envolta i formar part de les persones que cerquen solucions reals, és una aposta positiva i necessària. Perquè els que vénen darrere també puguin viure», explica. Segons Camps, «els antisistema són els que pretenen continuar fent les coses com fis ara».

El pòdcast, amb locució de Jan Ros i edició de Xec Pons, es presenta com una proposta de reflexió enmig de la tempesta mediàtica, un espai on es plantegen les qüestions que realment importen per al futur del nostre planeta i les noves generacions.

L’espai se suma a l’àmplia oferta cultural de l’emissora de Ràdio Far, i el primer episodi ja està disponible al web: https://radiofarmenorca.com/epoca-de-muda.