Ha mort l'escriptor Àlex Susanna, figura clau en la renovació i la projecció al món de la cultura catalana

La matinada de dissabte, 27 de juliol, va morir als 66 anys l'escriptor Àlex Susanna, figura clau en la renovació i la projecció al món de la cultura catalana.

Poeta, crític, dietarista, editor i gestor cultural va ser director de la Fundació Caixa Catalunya La Pedrera, de l'Institut Ramon Llull i de la Fundació Vila Cases. En la seva faceta d'editor, va cofundar i codirigir Columna Edicions.

Autor de més d'una vintena de llibres, sobretot reculls de poesia i dietaris, va sentir especial devoció per escriptors com Sebastià Porcel i per artistes com Plensa, Tàpies o Miró. Va ser distingit amb premis com el Josep Pla per 'Quadern venecià', l'any 1988, o el premi de la Crítica Serra d'Or de Literatura i Assaig 2020 pel dietari 'Paisatge en figures'. També va guanyar el Miquel de Palol per 'Memòria del cos', el Carles Riba per 'Les anelles dels anys' o el Rosalía de Castro pel conjunt de la seva obra.

Se sentia particularment còmode amb el gènere del dietari perquè li permetia modelar la seva pròpia veu amb registres molt diferents. Va ser un referent d'aquest gènere, en què va abocar la seva passió, generositat i compromís per la cultura i la llengua catalanes. A principis d'aquest any va publicar el seu últim dietari, 'La dansa dels dies', en què compartia la seva experiència vital i intel·lectual.

També va destacar per les seves traduccions, especialment les de Quatre Quartets, de T.S. Eliot, Cal·ligrames, d'Apollinaire i Monsieur Teste, de Paul Valéry, amb què va guanyar el Premi de la Crítica Serra d'Or el 1981.