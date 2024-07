L'OCB, l'AELC i el PEN Català consideren «un despropòsit» la imposició del castellà als Premis Ciutat de Palma i els Premis Mallorca

L'Obra Cultural Balear, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Català han fet una declaració conjunta en la qual critiquen la imposició, impulsada pel binomi PP-VOX, del castellà als Premis Ciutat de Palma i els Premis Mallorca de Creació Literària.

Les tres entitats consideren que «els Premis Ciutat de Palma i els Premis Mallorca de Creació Literària varen ser concebuts per incentivar la creació en la nostra llengua. Que ara es convoquin també en castellà no és solament innecessari i està deslligat de qualsevol demanda del sector, sinó que posa entrebancs a la normalització del català al seu propi territori i desincentiva els creadors que poden estar dubtosos de presentar-s’hi davant el desprestigi que implica aquesta doble convocatòria».

L'OCB, l'AELC i el PEN Català valoren que té tot el sentit «que les institucions públiques de les Illes Balears convoquin uns premis literaris en la llengua pròpia, que és el català tal com s’estableix a l’Estatut, a fi de donar suport a la nostra literatura i als nostres escriptors, en especial davant la precarietat en què molts es troben a l’hora de poder professionalitzar-se. Aquest suport no tan sols és lloable, sinó també necessari, i és en aquest àmbit que haurien de ser dedicats tots els esforços i els recursos de les institucions públiques del país».

Per això, l'Obra Cultural Balear, l’Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i el PEN Català fan pública la seva protesta per allò que consideren «un despropòsit», i que afecta negativament els escriptors que, malgrat totes les dificultats, han optat per ser fidels a la llengua catalana, a la vegada que «contribueix a augmentar el greuge comparatiu pel que fa a la professionalització entre els autors en llengua catalana i els que escriuen en altres llengües».