Presentació del llibre 'Antoni Parera Fons. Música d’aigua, sal i llum', de Bàrbara Duran, a Manacor

El proper dimecres 10 juliol a les 20.00 hores es presentarà als jardins de la Torre dels Enagistes, al Museu de Manacor, el llibre 'Antoni Parera Fons. Música d’aigua, sal i llum', editat per Lleonard Muntaner, que parla del gran artista manacorí i de la seva carrera.

A la presentació hi participaran a part de l'autora del llibre, Bàrbara Duran i del biografiat, Antoni Parera Fons, el director de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Pablo Mielgo; Antoni Pizà, musicòleg i professor de la Universitat de Nova York, Ferran Montero, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manacor i Guillem Frontera, autor del pròleg.

El llibre

Guillem Frontera explica al pròleg del llibre: «Manacor s’ha erigit en un centre flamejant de cultura, n’han sorgit tota mena d’artistes que s’han obert camí fins a fora del que entenem per país. Si sens dubte un d’ells, potser el capdavanter, és Antoni Parera, és d’una lògica elemental que també havia de sorgir qui estudiés els fets i en volgués deixar testimoni: per als que encara no hi veuen clar i per als qui necessitaran veure-hi en el futur.

La primera persona, crec, que ha envestit la tasca d’estudiar, amb base erudita i passió divulgadora, una figura contemporània de la cultura originària de Manacor és Bàrbara Duran. La musicòloga ens parla, amb coneixement i generositat, de qui és i de per on la música ha menat en Toni Parera. El seu llibre, però, no despertarà tan sols l’interès dels melòmans: el trobareu a las biblioteques de moltes persones que fan de la música una branca de la cultura. Ja és, des d’ara mateix, un llibre imprescindible per accedir a molts camps del coneixement que ens afecten a tots».