Caparruts torna a Capdepera convertit en festival, amb més artistes i més hores de música urbana en català

El 20 de juliol arriba a Capdepera la segona edició del festival Caparruts, que sorgí el 2023 de la necessitat de tenir espais festius on escoltar música urbana en català. Enguany, es reafirma amb una edició més llarga i en format de festival.

Després de l’èxit inesperat de la primera edició, Caparruts torna amb més expectatives que mai. El cartell de l’any passat, amb quatre artistes i Figa Flawas de cap de cartell, va fer ballar tota la nit els assistents, que varen quedar amb ganes de més festa. Per aquest motiu, els organitzadors, tres joves gabellins, varen decidir que Caparruts no podia només ser una festa de poble i aquesta edició han canviat el format a un festival amb aforament limitat i més sorpreses per al públic. «Hi haurà més artistes, un escenari més gran i més hores del gènere urbà en català», remarquen.

Per això, la ubicació triada per a l’edició de 2024 és el pàrquing de la piscina municipal de Capdepera i la festa serà de llarga durada. L’obertura de portes serà a les 18.30 de l’horabaixa i el festival durarà fins a les 5 de la matinada. A més, hi haurà recompte d’entrades, fet que ajudarà a tenir una millor previsió i organització prèvia. De fet, les entrades ja es poden comprar a través de TicketIB a un preu molt econòmic.

El cartell d’artistes ja s’ha anunciat amb la participació de diversos grups que són referència del gènere urbà en català. En primer lloc, s’ha confirmat l’actuació del grup de Fades, un trio format per dos mallorquins i un català que combina pop, house i urban d’una manera ben innovadora i amb lletres que no deixen indiferent. Seguidament, hi serà Sexenni, un grup lleidatà de pop amb música ben fresca que s’està fent un lloc en el panorama i que té col·laboracions increïbles amb altres grups de referència. També es comptarà amb Xisk, l’artista mallorquina apropada al trap i la música electrònica amb lletres sobre ruptures amoroses i temes més íntims, una combinació explosiva. I, en darrer lloc, s’ha confirmat la presència de Dani6ix & Izzkid, dos joves catalans que s’estan fent un nom aquest darrer any i no aturen de treure cançons que sonen arreu amb un estil més reggeatoner i urbà.

Cal destacar els cap de cartell: Flashy Ice Cream i Maria Jaume. Els primers són dos joves sabadellencs pioners en el gènere urbà en català que combinen trap, rap i reggaeton des del 2019. Han gravat el seu darrer EP a l’Argentina i el presentaran per primera vegada a Mallorca al Festival Caparruts. Per la seva banda, Maria Jaume, la compositora mallorquina que ha sorprès després de dos discs amb un so més indie amb Nostàlgia Airlines, un disc amb cançons més pop i festives que han triomfat des del seu llançament.

Els organitzadors aposten, un any més, per la música urbana en català més fresca i innovadora dels territoris catalanoparlants. Com que saben que no n’hi ha abastament, hi haurà col·laboracions amb creadors de contingut com Toni Horrach i Toni Rabassó i podcasters d’Anam Fent o Vaca Eixuta que ajudaran a posar més música a l’esdeveniment. I, també, djs més coneguts com Plan-ET i Quebradu.

Aquesta nova edició no seria possible sense el suport de l'Ajuntament de Capdepera, l'Institut d'Estudis Balears, Estrella Damm i l'Obra Cultural Balear. I, a més a més, hi haurà encara més sorpreses gràcies a l'ajut de Laccao, Quely, Coca Cola i Joves de Mallorca per la Llengua.

Les entrades ja estan a la venda mitjançant aquest enllaç.