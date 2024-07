La I Cursa del Fang recorrerà les emblemàtiques olleries i siurelleries de Marratxí

Aquest dijous s'ha presentat la I Cursa del Fang, un esdeveniment que es perfila com un dels moments més destacats de les Festes de la Verge del Carme de Pòrtol.

A l'acte de presentació hi han assistit el batle de Marratxí, Jaume Llompart, el regidor d'Esports, Juan Antonio Estarellas, la regidora de Participació Ciutadana, Nerea García, el CEO de Bodegas Suau, patrocinador i amfitrió de la presentació, David Álvarez, i el director de Cuc Fitness, Andreu Massot, organitzador de l'esdeveniment esportiu en col·laboració amb l'Ajuntament de Marratxí.

La cursa, que tendrà lloc el 20 de juliol, partirà de la Plaça de Can Flor, a Pòrtol, i recorrerà les olleries i siurelleries més emblemàtiques del poble, oferint una experiència única que destaca la rica herència ceràmica de Marratxí.

Hi haurà quatre modalitats: una primera competitiva de 7 quilòmetres i mig, una segona de 3 quilòmetres populars, sense podi i sense ser competitiva per a aquells que es vulguin iniciar en el món de córrer. Aquests 3 quilòmetres també es podran fer caminant de manera més lúdica. Abans, es correran les curses infantils per a nins de fins a 12 anys, amb diferents distàncies més curtes i de manera gratuïta.

Aquest esdeveniment no només oferirà una manera divertida i saludable de celebrar les Festes del Carme, sinó que també serà una oportunitat per posar en valor el treball dels artesans locals i la bellesa dels seus productes.