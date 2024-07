'Bernat': identitat, cultura, llengua i literatura de Mallorca a Can Alcover

Dijous, 4 de juliol, Can Alcover (Palma) acollirà la representació de Bernat a les 19 hores. Es tracta d'una obra emblemàtica que, després de 4 anys, és més vigent que mai pel seu missatge de respecte a la nostra llengua.

Bernat és l'obra que permet entendre la literatura poètica del segle XX de Mallorca mitjançant la figura de Bernat Vidal i Tomàs, punt d'inflexió casual en el temps, per una transformació cultural després d'una gran ferida com és una guerra civil. Una transformació que ens permet saber qui som avui en dia i explicar-ho a la gent que ve a conèixer-nos, un qui som que ens permet sobreviure a l'homogeneïtat del turisme de masses, que ens dona ales per tenir una identitat i unes arrels per volar cap al futur amb força i respecte.

En paraules de Jeroni Obrador, autor de l'obra, «ningú hauria dit que tot el que es diu a aquesta obra del personatge gonella tornàs a ser tan vigent amb el que ha passat de la reial acadèmia de la llengua balear». «Estic sorprès del resultat d'aquesta obra, després de més de 50 funcions a Mallorca encara la vol veure més gent, pobles i instituts», afirma Obrador.

La figura de Bernat Vidal i Tomàs és clarament la llança a favor de la nostra identitat, cultura, llengua i literatura del segle XX. Bernat Vidal i Tomàs fou un autor de postguerra que va patir les conseqüències de treure a la llum el seu art el 1940, una època en la qual era impossible trobar una plataforma on donar-se a conèixer en català. L'Almudaina fou el seu espai, on va publicar gran part dels més de 500 articles escrits per ell, el quinzenal Santanyí, l'excusa perfecta per a publicar poemes en català que era l'única fórmula permesa per la censura d'escriure públicament en la nostra llengua. La generació dels 50 mallorquina (Blai Bonet, Llompart, Llorenç Moyà...) va néixer bevent de la generació dels 27, que el mateix Bernat Vidal i Tomàs els va fer llegir amb ajuda del pintor Francisco Bernareggi que enviava llibres de l'Argentina prohibits a Espanya, i és que el professorat de Bernat Vidal i Tomàs a l'adolescència palmesana, eren companys d'habitació de Lorca a la Residència d'estudiants de Madrid... Però totes aquestes dades, així com les relacionades amb Antoni Vidal Ferrando o Antònia Vicens, són intel·ligentment explicades a l'obra de teatre Bernat.

Sinopsi

«La identitat d'una persona, la família o de la cultura i llengua de Mallorca és la gran qüestió que tracta aquesta comèdia històrica. Un conflicte de creació escènica enfronta un artista consagrat, 'Miguel Ángel Torrentes', amb el seu fill actor, Quico, i la seva desconeguda 'nora' i directora de teatre, Jacqueline; els tres personatges discuteixen sobre com donar a conèixer la figura de Bernat Vidal i Tomàs, un gran gestor cultural, mestre dels autors literaris de la segona meitat del segle XX a les Balears. La família d'artistes acabarà transformant la seva pròpia realitat a base d'embolics que els faran mostrar-se tal com són».

Intèrprets: Guillem Juaneda, Bàrbara Nicolau i Miquel Àngel Torrens.

Direcció i dramatúrgia: Jeroni Obrador.