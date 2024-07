[VÍDEO] La 10a edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català obre inscripcions

La Plataforma per la Llengua inicia el 10è Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català amb l'obertura de les inscripcions per a les escoles i moltes novetats. La principal novetat és la creació d'una categoria per als alumnes de 13 i 14 anys, que permetrà adaptar millor el concurs als sistemes educatius de la Catalunya Nord i l'Alguer, i arribar, per primer cop, als instituts.

Per a participar-hi, els alumnes han de crear una proposta inèdita de joc que permeti treballar algun aspecte de la llengua, la literatura, la cultura o les tradicions catalanes. Haurà de ser un joc pensat per poder jugar-hi de manera col·lectiva i creativa.

Com s'ha fet els darrers anys, els alumnes hauran de presentar el joc a través d'un vídeo de 4 minuts com a màxim en què expliquin com s'hi juga i en facin una demostració. També hauran d'adjuntar les instruccions per tal que el jurat pugui valorar el projecte amb el màxim d'informació possible. A més de reduir els desplaçaments, aquesta modalitat de presentació dels jocs afavoreix l'aprenentatge en l'ús de les eines digitals per als alumnes.

Una segona categoria per als alumnes de 13 i 14 anys: Grumet i Pirata

Per primera vegada, i amb la voluntat de satisfer les demandes d'alguns centres participants en edicions anteriors, s'obre una nova categoria per a alumnes de 13 i 14 anys, la categoria Pirata. Això permetrà la participació d'instituts del País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, Catalunya i Andorra, i, alhora, adaptar el concurs a la Catalunya Nord i l'Alguer. Aquesta categoria s'afegirà a la categoria ja existent per als alumnes de 5è i 6è de primària, que és batejada ara com a Grumet.

El període d'inscripcions ja s'ha obert i es tancarà el 20 de desembre. Per apuntar-s'hi, els centres escolars han d'omplir el formulari del web del concurs i, a partir d'aquell moment, i fins al 4 d'abril, els alumnes poden fer arribar els projectes de manera virtual a l'organització del concurs.

Un jurat d'arreu del domini lingüístic format per pedagogs i especialistes en jocs valorarà les propostes i decidirà els tres guanyadors i els accèssits de les dues categories de la 10a edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català. Els guardons s'anunciaran el dia 23 de maig del 2025 en un acte amb un format tan renovat com la imatge del concurs, que també canvia. Per a més informació, podeu consultar les bases del concurs o trucar-nos al 933211803.