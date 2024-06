Presentació de '25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit' a Can Alcover

Aquest passat divendres es va fer al jardí de Can Alcover, a Palma, la presentació del llibre '25 anys d’Espai Mallorca a Barcelona: trama i ordit'.

La presentació va ser a càrrec de la coordinadora del llibre, Margalida Galmés, de qui va impulsar el primer Espai Mallorca quan era Conseller de Cultura del Consell, Damià Pons i d'una de les principals dinamitzadores de l'actual Espai Mallorca, Maria Llabrés.

El llibre el formen 25 articles ben diferents, d’autors que han passat per aquest centre cultural al llarg del darrer quart de segle.

A través dels més de 25 articulistes participants, es pretén mostrar un Espai Mallorca ben realista i des de totes les perspectives per arribar a conèixer com ha estat el funcionament al llarg dels anys, així com els seus canvis, punts forts i moments més dificultosos. Alguns dels noms que es poden trobar entre els autors són, per exemple, Carme Bondia i Sauras, Laia Malo, Joan Tomàs Martínez Grimalt, Damià Pons, Sebastià Portell o Maite Salord.