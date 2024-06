Ha mort Berta Sureda, gestora cultural i gran teòrica dels drets culturals

Aquest diumenge ha mort, a l'edat de 65 anys, la historiadora de l'art i gestora cultural Berta Sureda.

Berta Sureda Berna, Llicenciada en història de l'art. Comptava amb una llarga trajectòria en la gestió cultural. Va ser coordinadora d'exposicions de l'Institut de Promoció Urbanística (1988), l'Olimpíada Cultural (1989-1992) i d'activitats escèniques del Festival de Tardor i el Festival de les Arts de Barcelona. En el 1992 s'incorpora a l'equip del CCCB com a coordinadora i responsable de la Unitat d'Exposicions i, més tard, com a directora del Departament de Serveis Culturals. Al capdavant de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural va generar un programa de suport a creadors i entitats, noves línies d'ajuda a la recerca, creació i difusió de projectes artístics i va impulsar la xarxa de centres de creació a Catalunya. Des de Juny de 2008 va ser directora d'Activitats Públiques del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia fins a la seva incorporació, al juliol de 2015, com Comissionada de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, lloc que ocupà fins a mitjans de 2016.

Sureda havia treballat en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al Museu Reina Sofia i al museu Es Baluard de Palma.

Actualment era membre del Consell Assessor de l'Obra Cultural Balear, entitat de la qual també havia estat membre de la Junta Directiva i de la Comissió de Cultura.