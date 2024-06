La Càtedra Ramon Llull de la UIB presenta dues novetats editorials lul·lianes

La Càtedra Ramon Llull presenta el dimarts, 25 de juny, dues novetats editorials lul·lianes, les edicions crítiques de l’Art de fer e solre qüestions (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull XIX i XX) i Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XL. 76-79. Parisiis anno 1298 composita. Les dues col·leccions publiquen l'obra en català i en llatí de Llull respectivament.

L'acte, que tindrà lloc a Ca n’Alcover a les 19.30 hores, constarà d’un col·loqui amb els editors de les obres, Joan Carles Simó, Fernando Domínguez i Jordi Gayà, moderat per Albert Soler, director de les NEORL. A més, s’oferirà una lectura contemplativa de fragments de l'Arbre de filosofia d'amor, una de les obres literàries més excepcionals de Llull, que conduirà Arnau Vives, coordinador científic i tècnic de la càtedra.

Ramon Llull va redactar l'Art de fer e solre qüestions en català, amb tota probabilitat, a Roma entre 1295-1296; es va traduir al llatí molt posteriorment, el 1407. Aquesta és la primera vegada que se’n publica la versió catalana original; és una de les darreres obres inèdites de Llull, i ofereix un veritable tresor d'expressions i conceptes lul·lians fins ara desconeguts.

L’altre volum conté una edició crítica de quatre obres escrites a París el 1298. Se centren en la presentació de l'art, el gran sistema intel·lectual de l’autor, ja sigui per resumir-lo d'acord amb els nous canvis que hi havia introduït, per presentar-lo com un mètode de renovació de les ciències particulars (Astronomia i Geometria), o com a instrument en el debat sobre els errors condemnats pel bisbe de París el 1277.

La Càtedra Ramon Llull és una institució dedicada a la promoció, divulgació i investigació de Ramon Llull i el seu llegat des de diversos àmbits acadèmics. Forma part del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i funciona a partir d’un conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes Balears. La Càtedra té com a objectius principals la difusió de la figura i l’obra de Ramon Llull tant en l’àmbit universitari com en la societat illenca, i la recerca sobre Llull i el lul·lisme. La seva missió també abasta l’organització d’esdeveniments acadèmics, com conferències, cursos i seminaris, amb la participació d’estudiosos de Llull en l’àmbit nacional i internacional. La Càtedra té l’objectiu de generar coneixement sobre Llull i difondre’l, i de contribuir a la investigació i comprensió de la riquesa de la figura del Doctor Il·luminat.