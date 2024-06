Nova Editorial Moll publica 'Memorial de violetes' coincidint amb la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+

Nova Editorial Moll publica, coincidint amb el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, que se celebra cada 28 de juny, l'estudi de Nel Martí 'Memorial de violetes. Crònica menorquina de la repressió i l'alliberament homosexual a les Balears', el primer volum que recull en el seu conjunt la història de l'homosexualitat a l'arxipèlag, des del segle XIII fins als nostres dies.



Aquest nou títol del professor, assagista i exparlamentari menorquí es presentarà dijous 27, a les 20.00 hores, a la llibreria Vadllibres de Ciutadella, amb la presència de l'escriptor i activista LGTBIQ+ Vicent Lozano, la professora Maria Jofre i l'autor; i dissabte 29, a les 19.00 hores, a La Cavatina Social Club de Maó, a càrrec del professor i membre de Diverxia Andrés Amengual, la bibliotecària Patrícia Font i el mateix Nel Martí.



Repressió, discriminació, exclusió social... Al llarg de la història, com recull 'Memòrial de violetes', les persones amb opcions sexuals diferents a la norma establerta per l'Església i per les autoritats foren objecte de diverses formes de càstig: execucions i tortures, reclusió, o fins i tot intents de 'curar' el que es considerava una malaltia, amb l'aplicació de cruels tractaments hormonals i d'electroxoc.



Destaca, per la seva intensitat, l'acció de la dictadura franquista, primer amb la llei de «vagos y maleantes» (1954) i després la llei sobre «peligrosidad y rehabilitación social» (1970), que comportaren la detenció, la condemna i el desterrament de persones homosexuals de les Illes Balears.



Tot i que el llibre de Nel Martí parteix, essencialment, de fons menorquines, l'estudi sobre els 'violetes', un dels mals noms per a referir-se despectivament als homosexuals, s'acosta a episodis i personatges de la resta de l'arxipèlag, cas del popular Nicolau Marieta, l'arquitecte Josep Ferragut o l'escriptor Jaume Vidal Alcover, qui va haver d'anar-se'n a Barcelona, cercant un entorn més respirable.



Hi trobam acusacions i condemnes, informes policials, el tractament de l'homosexualitat a la premsa i al folklore i espais com la plaça de Gomila a Palma, que els anys vuitanta arribà a concentrar més de dotze locals 'd'ambient' -de públic homosexual-, dos hotels i algunes saunes.



Però 'Memorial de violetes' també reflecteix l'organització en associacions i la lluita pels seus drets de la comunitat LGTBIQ+, des que, a finals del franquisme, es creàs a Barcelona la primera entitat d'aquestes característiques a l'Estat Espanyol, l'Agrupació Homòfila per a la Igualtat Sexual.



Nel Martí recull les primeres celebracions, reprimides, del Dia de l'Orgull; les actuacions reivindicatives de Biel Mesquida, Antoni Socias o Juan 'Juanito' López, cap visible del Front d'Alliberament Gai de les Illes; i el començament de la fi de les mesures repressives, amb la recuperació de la democràcia.