Premis Mallorca de Creació Literària 2024: «Per primera vegada, hi haurà premis en castellà perquè puguin participar tots els creadors literaris de la nostra illa»

Els creadors literaris ja poden presentar les seves obres en els Premis Mallorca de Creació Literària 2024 del Consell de Mallorca. El termini de participació estarà disponible fins al pròxim primer d'agost. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat remarcat sobre aquesta convocatòria: «Per primera vegada, hi haurà premis en castellà perquè puguin participar tots els creadors literaris de la nostra illa, sense excepcions».

Roca ha detallat que hi ha dues convocatòries en aquesta edició: els premis de creació literària en català, dotats amb 79.000 euros, i els premis de creació literària en castellà, dotats amb 34.000 euros. D'aquesta manera, asseguren, «les obres en castellà no competiran amb les presentades en català, sinó que seran dues convocatòries diferents».

En la convocatòria en llengua catalana hi ha cinc categories: narrativa (25.000 euros); assaig (19.000 euros); poesia (15.000 euros); textos teatrals (10.000 euros) i literatura infantil il·lustrada (10.000 euros). Quant a la convocatòria dels premis en llengua espanyola, hi ha dues categories: assaig (19.000 euros) i poesia (15.000 euros). No obstant això, Roca ha assegurat que «s'aniran incorporant més categories a aquests premis en castellà».

Els criteris que es tendran en compte en l'hora de valorar les obres seran el rigor dels textos, la solidesa de les construccions, el caràcter innovador de les obres i la coherència del resultat.

Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2024

Ja està oberta també la convocatòria dels Premis Mallorca de Fotografia Contemporània 2024, uns premis que pretenen estimular la creació artística en aquesta disciplina. Aquesta edició també arriba amb novetats, ha explicat la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni.

A més del primer premi, que estarà dotat amb 8.000 euros en metàl·lic i la producció d'una exposició i un llibre, també es crea un segon guardó que rep el nom de Premi Mallorca de Fotografia Talent Illenc 2024. Aquest segon premi va destinat als nascuts a Mallorca, o residents a l'illa des de fa més de dos anys, i està dotat amb 4.000 euros en metàl·lic i la producció de tres obres del projecte a alguna de les exposicions que durà a terme el Departament.