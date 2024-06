Sol·liciten al Govern, al Consell i a l'Ajuntament de Palma que declarin 2025 com a Any Josep Maria Llompart

La Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Obra Cultural Balear (OCB), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i la Institució Francesc de B. Moll – Nova Editorial Moll, han sol·licitat al Govern, al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament de Palma que declarin 2025 com a Any Josep Maria Llompart, en record del poeta, assagista, traductor, estudiós de la llengua, gestor cultural, professor i activista cívic, de qui el 25 de maig de l’any que ve es compliran cent anys del seu naixement. Reclamen, així mateix, que es dugui a terme un conjunt d’activitats que doni visibilitat a la commemoració, fomentant la participació popular, per contribuir a mantenir viva la seva obra i la seva memòria.

La sol·licitud d’aquestes entitats repassa els múltiples vessants de Josep Maria Llompart, destacant, entre d’altres aspectes, la seva vinculació amb la resta de cultures de l’àmbit ibèric, gràcies a la seva tasca a la revista Papeles de Son Armadans i a la seva traducció de poesia gallega i portuguesa. Així com el seu compromís amb la recuperació de les llibertats, que el va portar a ser un dels oradors que intervingueren a la històrica manifestació per l’autonomia del 29 d’octubre del 1977.

Amb les entitats sol·licitants, Josep Maria Llompart tengué uns vincles decisius. Fou professor del 1987 al 1991 de la UIB, que li va concedir la Medalla d’Argent. Del 1977 al 1986 fou president de l'Obra Cultural Balear. Va presidir l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i va ser vicepresident de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. També va exercir com a director editorial del segell Moll, que enguany compleix 90 anys, en el tram central de la seva trajectòria, els anys seixanta, setanta i vuitanta, orientant i donant a conèixer nous autors. Totes aquestes entitats aportaran a l’Any Llompart una comissió encarregada de divulgar el seu llegat i fomentar la participació del ciutadans.

Josep Maria Llompart és Fill Il·lustre de Palma i Fill Predilecte del Consell de Mallorca i uns quants equipaments perpetuen en la seva denominació la seva memòria, cas de l’Institut d’Ensenyament Secundari Josep Maria Llompart, de la xarxa educativa del Govern; el Centre de Català Josep Maria Llompart, de la xarxa de centres de català de l’Institut d’Estudis Baleàrics; i la Biblioteca Josep Maria Llompart, de la xarxa de biblioteques de l’Ajuntament de Palma. Carrers i places també recorden aquest autor, de qui, amb motiu del seu traspàs, el 1993, el Parlament va acollir la capella ardent per al darrer comiat del poble mallorquí.