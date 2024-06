L'OCB assumeix la presidència de la Federació Llull

L’Assemblea General de la Federació Llull, organització que agrupa Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l’Obra Cultural Balear, ha elegit president d’aquesta federació el president de l'OCB, Antoni Llabrés. La Federació Llull és una de les plataformes d’entitats culturals de la societat civil més significativa i nombrosa de tot Europa i agrupa prop de 200.000 associats.

La Federació Llull s’ha reunit a Palma, a Can Alcover i, a més de renovar-ne la direcció, ha tractat diversos temes com l’Informe de l’estat de la llengua als territoris de parla catalana, del qual es desprèn la necessitat de posar en marxa actuacions d’emergència per establir polítiques i mesures que garanteixin l’ús del català, sobretot, entre els sectors més joves de la població. A més de condemnar les accions regressives per part d’algunes institucions, ha posat de manifest la seva voluntat d’impulsar mobilitzacions i accions legals per revertir aquestes polítiques, a més de dur a terme campanyes de conscienciació i altres propostes d’actuació d’una manera més coordinada.

En aquest sentit, un dels objectius que s’han fixat ha estat fomentar la cooperació d’entitats civils i empreses per a reforçar les iniciatives que tendeixin a consolidar un espai referencial i de comunicació dels territoris de parla catalana, i que puguin tenir incidència en el desplegament de projectes lingüístics, culturals, econòmics o socials.

«La Federació Llull va ser creada l’any 2005, però és en aquests moments d’emergència lingüística que es posa de manifest la necessitat de reforçar els vincles de cooperació entre les principals entitats culturals de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears per a augmentar les potencialitats de cada un dels territoris en un domini que comparteix les mateixes amenaces i necessitats per garantir el futur de la nostra identitat com a poble», han assenyalat.