'Sorolla i Mallorca', la nova crítica d'art de Frederic Melis a Ploma.cat

«Alguna cosa hi devia haver de cert en la frase de Gertrude Stein 'Mallorca és el paradís, si pots resistir-ho' i més en el cas del viatger que arriba amb un cavallet, teles en blanc i pinzells, amb l'objectiu de passar uns dies entre amics i coneguts. Segurament, en això que avui coneixem com desconnectar, però sense perdre el desig de capturar la llum i els colors d'aquell racó d'illa. Així les coses, com resistir encara avui mateix, passats cent anys i escaig, l'espectacle de la serra del Cavall Bernat a la claror d'un horabaixa d'estiu?», així comença el nou article crític que ha publicat la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, elaborat pel crític d'art, Frederic Melis.

Melis parla de l'exposició 'Sorolla i Mallorca', que aplega les 12 pintures que Joaquín Sorolla va crear al seu únic viatge a l'illa i que es pot veure al Museu de Mallorca fins el 8 de setembre.

Joaquín Sorolla, pintor i mestre del tractament de la llum, va passar un mes a Mallorca. Va ser l’estiu de 1919. D’aquesta única visita de l’artista valencià, prop de dues setmanes es va allotjar a Cala Sant Vicenç, a Pollença. En aquest temps, l’artista valencià va crear fins a 12 pintures, bona part paisatges on la llum del sol banya les roques i l’aigua de la mar. No hi manquen algunes embarcacions de pescadors ni tampoc alguns personatges femenins i també una pagesa.