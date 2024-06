Inca obre la convocatòria dels Premis Dijous Bo 2024

L’Ajuntament d’Inca ha obert una nova convocatòria amb la finalitat d’atorgar els Premis Dijous Bo 2024. Aquests guardons, que s’entreguen any rere any, ofereixen un reconeixement a particulars, entitats o institucions que, des de diversos camps, hagin duit a terme una activitat en benefici de la societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat d’Inca així com per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

El termini per a presentar una candidatura acaba el 27 de setembre de 2024. Les persones, entitats o col·lectius que vulguin presentar una proposta per als Premis Dijous Bo 2024 hauran de lliurar alhora una memòria en què s’expliquin els motius de la candidatura, un curriculum vitae del candidat o candidata i un mínim de 10 signatures que donin suport a la candidatura.

La Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials és l’encarregada de resoldre les propostes presentades en el marc d’aquesta convocatòria. Són els propis membres de la comissió els qui decideixen el nombre de persones premiades cada any. Una vegada decidida la proposta de concessió dels premis Dijous Bo, s’eleva a la consideració del Ple de l’Ajuntament d’Inca, que ha d’aprovar-la per majoria simple. La concessió dels premis tindrà lloc dins el marc dels actes de la fira del Dijous Bo 2024 i la o les persones premiades rebran una peça artística i un diploma acreditatiu.

Alhora, des del 3 de juny roman obert el concurs per a triar la imatge que es farà servir per a promocionar la fira del Dijous Bo 2024. La convocatòria està oberta a dissenyadors professionals i amateurs majors d’edat així com col·lectius socials o empreses. Com cada any, la imatge ha d’estar inspirada pel lema 'Dijous Bo, la fira de les fires'. Les persones que vulguin presentar una imatge tenen fins a dia 30 de setembre per a lliurar la seva proposta i el guanyador serà obsequiat amb un premi de 700 €.