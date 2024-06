'Aquí diu vent' de Miquel Rayó, nova ressenya de Pere Joan Martorell

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, publica una nova ressenya de l'escriptor i crític literari Pere Joan Martorell.

En aquesta ocasió, Martorell ens parla del poemari 'Aquí diu vent' de Miquel Rayó, editat per AdiA Edicions l'any 2023.

'Aquí diu vent' de Miquel Rayó ens presenta, segons explica Martorell, «un llibre que recull dues plaguetes de vida poètica».

El crític ens diu també: «Miquel Rayó ens transmet unes imatges delicades, gairebé minimalistes, probablement deutores de l’admiració pelscreadors orientals, com ara el pintor japonès Hokusai o el monjo budista Ryokan. Amb un bagatge d’anys i experiències important, no hi manquen els poemes que funcionen talment la magdalena de Proust, en aquest cas motivats pel Netol o el Nodo, que fan retrocedir la memòria cap a temps incerts i temorosos».