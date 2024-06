Enric Casasses actuarà aquest diumenge a Palma en el marc del cicle 'Partícules Elementals'

El reconegut i transgressor poeta català Enric Casasses actuarà aquest diumenge, dia 9 de juny, a Palma en el marc del 'II Cicle Partícules Elementals'. Serà a les 19.00 hores a la Tertúlia Cafè Teatre, situat al carrer Ausiàs March de Ciutat. L'entrada costa 5 euros i es pot comprar de manera anticipada.



El poeta català estarà acompanyat de la música de Partícula, que il·luminaran els versos amb ritmes postrock. Segons han assegurat els responsables del cicle, es tracta d'una «oportunitat única» per a poder gaudir de la proposta poètica de Casasses.



Cal recordar que Casasses, molt conegut per la seva poesia rupturista, va rebre el Premi Nacional de Literatura en 2012, concedit per la Generalitat de Catalunya, i en 2020 el Premi d'Honor de les Lletres Catalans.