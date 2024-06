Carlota Gurt, guanyadora del XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya 2024 amb 'Teoria dels forats'

L'escriptora Carlota Gurt ha estat proclamada guanyadora del XLIII Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya 2024 per la seva obra 'Teoria dels forats'.

El premi està patrocinat per la Fundació Guillem Cifre de Colonya i compta amb el suport de l'Editorial Barcanova, que publica les obres guanyadores. El premi distingeix novel·les en català dirigides a nins i joves de 8 a 14 anys i està dotat amb una quantitat de 7.000 euros.

Carlota Gurt va néixer a Barcelona en 1976. És llicenciada en Traducció i interpretació per la Universitat de Vic, en Humanitats, Empresarials i Estudis d'Àsia Oriental per la Universitat Oberta de Catalunya i en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha traduït obres de Virgínia Woolf, Nino Haratischwili, Nora Ephron i J. W. Goethe, entre altres. L'any 2019 va guanyar el premi Mercé Rodoreda amb la compilació de contes 'Cavalcarem tota la nit' i en 2021 va publicar 'Sola', la seva primera novel·la, que ha estat traduïda al castellà, a l'anglès i a l'italià. 'Biografia del foc', publicat en el 2023, ha estat el seu últim treball.

'Teoria dels forats' és una aventura emocionant, i també psicològicament esgotadora, d'un fill fantasiós i un pare que toca de peus a terra per tenir una vida irreprotxable.