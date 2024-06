Un llibre d'Isidor Marí interpel·la els candidats a les eleccions europees sobre l'oficialitat del català a Europa

El llibre del filòleg Isidor Marí 'Conèixer (i reconèixer) la llengua i la cultura catalanes' irromp en la campanya de les eleccions europees del pròxim 9 de juny, tot abordant la qüestió, pendent des de fa temps, del reconeixement oficial d'aquesta llengua a les institucions de la Unió Europea (UE).

El segell mallorquí Nova Editorial Moll, que n'ha publicat una versió en català i una altra en castellà, ha pres la iniciativa d'enviar-ne exemplars als caps de llista de les principals forces polítiques que hi concorren, amb l'objectiu que, tant si són de l'àmbit catalanoparlant com de la resta de l'Estat, prenguin en consideració l'esmentada oficialitat, de cara a la seva reclamació a la cambra d'Estrasburg. Ho fa en col·laboració amb l'Obra Cultural Balear (OCB), entitat amb qui comparteix Francesc de B. Moll com a fundador il·lustre.

Isidor Marí recorda que el 1990 el Parlament europeu, en lloc de l'oficialitat sol·licitada pels parlaments de les Balears i Catalunya, va adoptar una resolució per difondre en català els tractats i textos fonamentals de les Comunitats, així com la informació pública sobre les institucions de la UE, i que la demanda d'oficialitat va ser reiterada sense èxit per aquells parlaments els anys 2001 i 2002. El filòleg eivissenc planteja la necessitat que, des de l'Estat espanyol i els seus representants, es promogui per fi el reconeixement oficial del català a l'àmbit europeu.

'Conèixer (i reconèixer) la llengua i la cultura catalanes' és una nova edició, ampliada, de l'estudi d'Isidor Marí originàriament publicat en castellà el 1993. 'Conocer la llengua y la cultura catalanas' s'adreçava als lectors castellanoparlants, com a introducció a l'idioma i a la seva producció cultural. Així com a eina per desterrar els prejudicis que, per desconeixement o per interessos polítics, en llastren la visió des de la resta de l'Estat. El mateix text, successivament actualitzat, fou objecte de dues edicions en alemany, el 2003 i el 2016.

L'edició en català inclou un pròleg del filòleg Joan Veny, qui qualifica l'obra de «llibre oportú, necessari, que passa revista històricament als avatars de la llengua catalana». L'edició en castellà es presenta amb un pròleg de Ramón de Andrés, de la Universitat d'Oviedo.

Els continguts del volum repassen la trajectòria del català, des dels seus orígens fins a la seva situació actual a diversos àmbits, com l'ús social, la comunicació, l'ensenyament o el món digital. El llibre d'Isidor Marí, un dels noms rellevants de la sociolingüística catalana, recull també les dificultats i les prohibicions que han afectat aquesta llengua i cultura, així com les particularitats de cada territori.