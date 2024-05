Després de més de trenta anys treballant de periodista a Barcelona, Bernat Salvà torna a la Mallorca de la seva infantesa i s'embarca en un viatge a peu que té més a veure amb els records que amb els rècords.

Presenta 'Vorera de mar', que és el seu primer llibre, i explica que «he escrit un llibre de la Mallorca que he trobat i d'aquella Mallorca que vaig conèixer, que desapareix lentament».

És, sens dubte, una aventura discreta per a aquests temps de likes, plusmarques i ultramaratons, però tot un repte tenint en compte el seu magre currículum com a excursionista: donar la volta a tota l'illa resseguint la costa, a tocar de la mar sempre que la ruta ho permeti.

Salvà farà més de 500 quilòmetres a peu en 22 dies, en una ruta que li serveix de fil conductor per parlar dels paratges naturals i la gent que hi va trobant, per comparar els records amb la realitat actual i per rastrejar la memòria de corsaris, pescadors, contrabandistes, comerciants, escriptors i artistes que han trepitjat aquesta costa al llarg dels darrers tres mil·lennis.

Bernat Salvà Coll

(Es Pil·larí, Palma, 1967) Viu a Mallorca fins als 18 anys i es trasllada a Barcelona per estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, on més tard es llicencia també en Ciències Polítiques i Sociologia. Des del 1990 treballa com a periodista especialitzat en cinema a la secció de Cultura i en suplements del diari Avui, actualment El Punt Avui. Ha cobert com a enviat especial una cinquantena de festivals de cinema internacionals.

Com a excursionista, ha pujat els principals cims de Mallorca (Massanella, Tomir, Galatzó…) i del Pirineu (Aneto, Pica d’Estats, Monte Perdido, Posets…). La volta a l’illa és la seva primera gran travessa a peu.