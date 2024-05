L'activista Jaume Sastre ofereix la conferència 'Espanya ens fa la guerra' al Dilluns de l'Obra

L'escriptor, articulista, activista i professor jubilat Jaume Sastre oferirà una conferència el pròxim dilluns, 3 de juny, sota el títol 'Espanya ens fa la guerra. L'agressió colonial espanyola contra la nació catalana sencera analitzat des de l'art de la guerra'. L'acte es farà en el marc de la iniciativa el Dilluns de l'Obra de l'OCB de Manacor i tendrà lloc a les 20 hores al Teatre La Fornal de Manacor.

Segons ha explicat Sastre, «la idea bàsica entorn de la qual gira la conferència és que el colonialisme espanyol ens fa la guerra i que existeixen diferents tipus de guerra. A Vic vaig parlar de fins a 51 tipus de guerra (econòmica, demogràfica, declarada, encoberta, híbrida, de dossiers, de rumors, de la piscina, mediàtica, empresarial, psicològica, sindical...). A Manacor, me centraré a parlar de la diferència entre una guerra civil i una guerra colonial i com el colonitzador sempre acaba derrotant el colonitzat si aconsegueix reconvertir una guerra colonial en una guerra civil entre els colonitzats».

Jaume Sastre vol analitzar la piràmide social espanyola, «la piràmide social dels colonitzadors forasters a Mallorca començant pel comandant general, continuant amb les grans empreses madrilenyes de l'IBEX-35 i acabant amb els narcotraficants de Son Banya». També analitzarà la piràmide social dels indígenes mallorquins: «Parlarem dels botifarres del Círculo Mallorquín, del Marquès de Vivot, dels grans hotelers, de l'extermini per part del Banc d'Espanya de la caixa d'estalvis Sa Nostra, de l'assassinat d'Unió Mallorquina i la persecució contra significats polítics i empresaris mallorquins, de la persecució contra la llengua catalana, i tot això, contextualitzat amb la massificació, la pèrdua de la qualitat de vida, l'espoli fiscal, el saqueig dels recursos naturals de Balears, l'empobriment de la classe mitjana, el tsunami de població que ens ha arribat procedent de tots els continents, la diferència entre un colonitzador i un immigrant, la compra massiva de terres per part dels estrangers, etc., i, naturalment, de la necessitat imperativa i inajornable per estrictes raons de supervivència de declarar la independència de les Illes Balears i de la nació catalana sencera, de Fraga a Maó i des de Salses a Guardamar».