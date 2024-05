La 42a Fira del Llibre de Palma omplirà el Passeig del Born amb més d’un centenar d’activitats a partir d’aquest divendres

Arriba la 42a edició de la Fira del Llibre de Palma, des d'aquest divendres 31 de maig, que omplirà el passeig del Born fins el diumenge 9 de juny. Aquest dimarts se n’ha presentada la programació al complet en una roda de premsa que ha comptat amb la presència de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura i Patrimoni, la senyora Antònia Roca, del tinent de Batle de l’Ajuntament de Palma, Javier Bonet, el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer.

Entre les novetats d’enguany s’inclouen les activitats dirigides a escoles i associacions de gent gran, la celebració d’una gala de cloenda presentada per David Ordines i la inclusió dels reconeixements a les millors novetats literàries del darrer any amb la lectura dels Premis Llibreters de Mallorca.

Tot començarà el pròxim divendres, 31 de maig, amb la lectura del pregó a càrrec de l’escriptora i també llibretera Lucia Pietrelli, que tendrà lloc en un acte conduït per Margalida Mateu i que comptarà també amb la música en directe de Joan Miquel Oliver. A partir de llavors i fins diumenge dia 9 de juny, la vintena de paradetes de la Fira del Llibre de Palma romandran obertes des de les 10 h fins a les 14 h i entre les 16.30 h i les 20.30 h de dilluns a diumenge.

A més de traslladar les llibreries a peu de carrer durant 10 dies, la Fira del Llibre de Palma acull tot un seguit d’activitats i propostes adreçades a públics de totes les edats i perfils que inclouen des de presentacions i tallers fins a signatures i taules rodones. Entre les activitats que s’oferiran al llarg d’aquesta quaranta-dosena edició s’hi troben les presentacions dels llibres Los escorpiones de Sara Barquinero, León tiene el pelo de fuego de Ricardo Cavolo, Històriques de Mallorca, de Verònica Fiol, Historias de un galgo feliz, de Fátima Pascual i Rafa Ramos, i Una llum tímida d’Àfrica Alonso.

També s’han organitzat taules rodones sobre la figura de Truman Capote, en el marc del centenari del seu naixement, de la influència d’Ibáñez al còmic contemporani o sobre la relació entre creativitat i intel·ligència artificial, en relació amb el lema escollit per a l’edició d’enguany de la Fira del Llibre de Palma, «menys algoritmes, més llibreters». També s’hi celebrarà un acte de commemoració de l’any Estellés, organitzat per la Fundació Mallorca Literària, i una trobada, organitzada per Adia Edicions, sota el títol 'República, guerra i repressió: feim memòria al segle XXI'.

Per la seva banda, els més petits podran gaudir dels contacontes 'El melic d’en Frederic', 'El gat sense botes' i 'El peix Nicolau' a més d’espectacles com 'Cantant animalades' o 'El retorn del senyor dels contes'. Enguany, a més, s’han organitzat visites de diferents centres escolars de Ciutat que passaran per la Fira del Llibre de Palma per gaudir de contacontes i tallers, així com rutes literàries a càrrec de Tomás Vibot especialment dirigides a les associacions de gent gran.

Una altra de les novetats d’aquesta quaranta-dosena edició és la inclusió dels Premis Llibreters de Mallorca, uns guardons escollits de forma conjunta per part dels llibreters agremiats i que serviran per reconèixer les millors novetats literàries del darrer any en les categories de millor llibre en català, en castellà, millor obra de no ficció, millor llibre infantil i juvenil i millor llibre local. Els guanyadors es donaran a conèixer durant la gala de cloenda que serà presentada per David Ordinas i inclourà una edició especial del concurs d’IB3 Televisió 'Jo en sé + que tu', en què competiran llibreters, escriptors i lectors, i que anirà seguida de l’actuació de la Banda Nostra Terra de Son Ferriol.

Segons Ferrer, l’edició d’enguany ha de servir per «fer-la més atractiva als lectors i dotar-la de contingut» mentre que Javier Bonet ha volgut destacar que «tornar a presentar una nova edició de la Fira del Llibre és una bona notícia per Palma». Per la seva banda, Antònia Roca, vicepresidenta del Consell de Mallorca ha volgut «posar l’èmfasi a l’ofici de llibreters, recomanadors que t’acompanyen i guien». Cal recordar que totes les compres realitzades a la Fira del Llibre de Palma gaudiran d’un 5% de descompte.

Per consultar la programació al complet podeu accedir a www.llibretersmallorca.cat