Presentacions de ‘Caminando con la artritis’ de M. Isabel Pérez a Palma, Algaida, Petra i Ciutadella

El llibre Caminando con la artritis de M. Isabel Pérez (Documenta Balear 2024) continua fent el seu camí arreu de les Illes Balears. Teniu en compte que l’artritis és una d’aquelles malalties cròniques que s’anomenen «invisibles» perquè aparentment no són perceptibles els problemes que genera, però hi són. Per tant, s’han de visibilitzar tant com sigui possible per evitar la incomprensió que pateixen aquelles persones que hi han de conviure. Quan un infant no camina bé, té deficiències de psicomotricitat o altres problemes dolorosos, tot i que també pot tractar-se d’un simple cop, s’han de revisar si persisteixen els problemes en el temps.

Les pròximes presentacions seran les següents: dia 30 de maig, a les 19.45 h, al Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (XXVIII Jornades de psoriasi i artritis psoriàsica); 31 de maig, a les 19.30 h, al Casal Pere Capellà d’Algaida; dia 7 de juny, a les 19 h, a la llibreria Agapea de Palma; dia 8 de juny serà a la Fira del Llibre, al Passeig des Born de Palma; dia 9 de juny, a les 20.00 h, al Teatre de Petra i, finalment, dia 14 de juny, a les 18.30 h a la Farmàcia Llabrés de Ciutadella (Menorca).

Així com s’acostin les presentacions anirem ampliant les informacions de com seran aquests actes.