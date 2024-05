El Consell de Govern concedeix una subvenció directa de 40.000 euros a favor de la Fundació Teatre del Mar

El Consell de Govern, a petició de la conselleria de Turisme, Cultura i Esports, ha aprovat concedir una subvenció directa de 40.000 euros a favor de la Fundació Teatre del Mar per dur a terme les activitats derivades del programa integral d’arts escèniques de 2024.

La Fundació Teatre del Mar, constituïda l’any 1992, és un referent dins l’espai escènic de les Illes Balears i compta amb una programació estable, continuada i seriosa. De cara a la temporada 2024 ha presentat un programa integral d’arts escèniques que es sustenta en 7 punts, dins els quals s’integren tot un seguit d’activitats.

- Programa de teatre social: acompleix una tasca de servei social a la comunitat amb activitats com entrades socials, tallers per a infants de famílies en risc d’exclusió social, formació en llenguatges teatrals, sessions relaxades adaptades a persones amb diversitat funcional i teatre comunitari per crear vincles i xarxes al barri i públic de proximitat.

- Societat produccions del mar: amb l’objectiu d’augmentar la producció teatral de les Illes Balears, projectar al mercat exterior el treball dels nostres creadors i ser un espai de recerca de nous llenguatges escènics.

- Programa de creació R+D+I (Recerca, desenvolupament i innovació), que inclou activitats com l’espai de recerca, que promou el desenvolupament i la innovació que pretén unir la investigació intel·lectual i pràctica de les arts en viu amb les pràctiques professionals, i també les residències artístiques anuals i les residències d’escriptura dramàtica.

- Difusió de les arts escèniques: s’acull tota mena de disciplines escèniques i activitats específiques que difícilment s’exhibeixen a altres teatres de Mallorca com els debats amb companyies programades moderats per crítics teatrals i actors.

- Programes educatius: amb les activitats anomenades escena educativa i escena i literatura, en les quals s’incideix en el desenvolupament integral dels infants i en la regulació del seu propi aprenentatge.

- Programa de publicacions: inclou les edicions de textos teatrals i quaderns escènics.

- Programa d’espectadors: tasques d’informació i publicitat constants per atreure nou públic.

