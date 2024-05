L'Institut d'Estudis Eivissencs organitza la ponència 'L'aigua a Eivissa: present i futur'

El pròxim dimecres, 22 de maig, a les 19:30 hores, tendrà lloc a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs (Via Púnica 29) la conferència titulada 'L'aigua a Eivissa: present i futur'. L'esdeveniment comptarà amb la participació de María de los Ángeles Marí, Rafael Tur, Marina Moheno i Juan Calvo, membres de l'Aliança, qui exposaran la situació actual del consum i producció d'aigua a l'illa, així com els problemes de distribució i tractament.

Els ponents oferiran una visió detallada dels desafiaments que afronta Eivissa pel que fa a la gestió de l'aigua, i presentaran les mesures tècniques mínimes que s'haurien de prendre per revertir la situació. Aquesta conferència és una oportunitat per entendre els reptes i les possibles solucions per a la sostenibilitat hídrica de l'illa.

Des de l'Institut d'Estudis Eivissencs conviden a tots els interessats en el futur de l'aigua a Eivissa a assistir a l'esdeveniment i participar en el debat sobre aquest recurs vital. No us perdeu aquesta cita clau per conèixer de primera mà les propostes i accions necessàries per assegurar una gestió eficient i sostenible de l'aigua.