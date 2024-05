La tercera edició de SAGA, el saló del gaming, ja té data oficial: tindrà lloc del divendres 29 de novembre al diumenge 1 de desembre a la Farga de l'Hospitalet. Després de l'èxit de l'any passat, on el saló es va allargar un dia i va duplicar l'assistència, superant els 7.000 visitants, aquesta tercera edició pretén consolidar-se com l'esdeveniment de referència dels videojocs en català i celebrar la cultura del gaming en la nostra llengua. Amb els lemes «Hem nascut per jugar» i «#TothomÉsGamer», el saló oferirà més de 100 punts de joc per assegurar que tothom pugui gaudir de l'experiència. Organitzat per Plataforma per la Llengua, SAGA compta també amb el suport de la Generalitat de Catalunya. En un espai de gairebé 7.000 metres quadrats, SAGA continuarà oferint els grans atractius de les edicions anteriors. Així, el saló inclourà un gran espai firal amb estands d'empreses desenvolupadores que mostraran les últimes novetats del món dels videojocs en català, a més de centres formatius, associacions de jugadors i clubs d'esports electrònics. També es mantindrà l'espai de la LAN Party, on fins a 200 persones podran jugar durant 56 hores seguides a desenes de videojocs, i es programaran competicions de primer nivell en un gran escenari de 14 metres amb els millors equips en català de la competició LlOP del League of Legends. A més, el saló repartirà per tota la Farga desenes de punts de joc per descobrir videojocs actuals i retro, acollirà xerrades, formacions i mentories, i permetrà sentir diversos pòdcasts en directe. El primer dia del saló, divendres, serà dedicat sobretot als estudiants, amb molts tallers i sessions informatives perquè descobreixin possibilitats formatives i sortides laborals. Aquesta edició també inclourà els Premis SAGA als millors videojocs en català, que es lliuraran el dissabte, una jornada dedicada a la celebració del talent creatiu per donar més visibilitat a les empreses desenvolupadores. Diumenge, el darrer dia de SAGA, servirà per veure el final de les competicions organitzades durant el saló i serà un dia amb moltes activitats per al públic familiar, una novetat d'aquesta edició. Una altra de les novetats d'enguany és l'organització d'una Game Jam per als estudiants dels centres formatius, un concurs de creació de jocs in situ a partir d'una premissa concreta, que contribuirà a ludificar encara més el saló i potenciar la creació de videojocs, donant més visibilitat als centres formatius i als futurs professionals de la indústria. El saló ja permet a les empreses sol·licitar un espai d'exposició a través del web, i aviat també s'anunciarà la venda d'entrades per als visitants i les diferents tarifes disponibles per a l'edició del 2024.