Publicat 'El català a la carta', un llibre sobre el català a les plataformes de vídeo

El llibre El català a la carta, el llibre de la web Desdelsofà.cat publicat per Onada Edicions, ja es pot trobar a les llibreries físiques i en línia.

Què són les plataformes de streaming? Quines donen servei a l’Estat espanyol? Com tracten el català? Sempre l’han tractat igual? On puc veure pel·lícules i sèries en català? Trobareu la resposta a totes aquestes preguntes i moltes més en aquest llibre. Hi descobrireu com va arribar la indústria del cinema a Catalunya, l’inici del doblatge en català, informació de les plataformes i com ha evolucionat la presència del català a les plataformes de vídeo sota demanda. Desdelsofà.cat és un projecte que va néixer l’any 2021 perquè els usuaris trobessin fàcilment el contingut en català, en versió original subtitulada al català (VOSC) i en aranès disponible a les plataformes de vídeo sota demanda. Hi ha catalogades unes quaranta plataformes entre públiques i privades.

El llibre escrit per Àlex de la Guia compta amb els pròlegs de Miquel de @DoblatgeCatalà i Cristina Villà i Font (directora d’Innovació, Recerca i Estratègia Digital de la CCMA).

El llibre explica la història i creixement de les principals plataformes i de les plataformes privades dels Països Catalans. La part més important del llibre és l’explicació dels inicis de la llengua catalana a les diferents plataformes i com ha anat evolucionant el tracte de les plataformes cap a la nostra llengua.

També es comenten els inicis del cinema a Catalunya i del doblatge en català. El llibre és una eina per a conèixer millor les plataformes, saber com han tractat -i tracten- la nostra llengua, i dotar-se d’arguments i energia per a demanar més audiovisual en català i entendre la importància que té l’audiovisual per la permanència, aprenentatge i difusió de les llengües.

El català a la carta ja es pot trobar a les primeres llibreries com la llibreria Ona de Barcelona i la Viladrich a Tortosa o en línia com a Libelista i a Ona llibres, els pròxims dies es podrà trobar a més llibreries i durant la darrera setmana de maig es faran sis presentacions del llibre arreu de Catalunya.