Aquest dissabte arriba la 3a edició del Satèl·lit Fest, al Quarter General Luque d'Inca

El festival en català de referència a Mallorca que organitza amb un cartell íntegre de músics en català. Que s'iniciarà a les 17.00 hores amb PD Sonam Sound System i que finalitzarà sobre les 4.00 de la matinada del diumenge amb l'actuació de Xis-K, cantant, compositora i productora i creadora, entremig es podrà gaudir de música pop de sis joves de la Vila de Gràcia anomenades Al·lèrgiques al Pol·len, i seguirà amb cantants locals com Sanxo amb les seves composicions eclèctiques, el grup manacorí Reïna, no faltarà a la fita i amb el seu el Pop Rock el grup Negre.

El pop urbà i electrònic tendrà el seu màxim exponent Plan-ET i al festival no faltarà el grup de música català originari de Valls creat el 2020 i de gran renom a Catalunya i a la resta de terres de parla catalana com són els Figa Flawas que combinen essencialment el pop amb incursions en gèneres urbans com el reggaeton.

Sens dubte, una nit plena de música de qualitat, festa.. I reivindicant que també és possible en català i que alhora tendrà uns moments per a recordar Miquel Albero Maestre, professor de llengua catalana i un dels impulsors, d'Enllaçats per la llengua, que va morir d'un accident de trànsit el 2015.