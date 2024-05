'La llengua va al museu' ofereix una nova oportunitat per a compartir el català en el marc del Dia Internacional dels Museus

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) llança una nova iniciativa per a fomentar l’ús de llengua catalana en les visites guiades per a descobrir l’entorn, la història i la cultura de les nostres illes. L’objectiu de la iniciativa és crear espais de socialització en què participin catalanoparlants i persones que volen practicar la llengua catalana.

Les activitats inicials s’han realitzat a l’illa de Mallorca, adreçades exclusivament als alumnes dels cursos de l’IEB. La primera visita ha tengut lloc aquest dilluns, 13 de maig, a 6A Taller i Galeria d’Art, on s’ha pogut conèixer l’exposició actual de la galeria i el taller d’estampació. La segona trobada està programada per a avui, dimecres 15 de maig, amb un torn matinal i un al capvespre, a Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma. Durant la visita es podran recórrer les exposicions de Bel Fullana i d’Ana Laura Aláez, així com veure les terrasses de l’emblemàtic edifici.

Les següents visites es desenvoluparan a Eivissa i Menorca, el pròxim dissabte, 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. A la ciutat d’Eivissa es realitzarà una visita guiada al Museu Monogràfic del Puig des Molins, a través d’alguns objectes especialment seleccionats per conèixer l’univers de les creences, ritus i conductes funeràries dels homes i les dones de l’antiguitat. A més, es tindrà l’oportunitat de passejar per la necròpolis i descendir a un conjunt de tombes subterrànies de 2.500 anys d’antiguitat.

A Menorca, de part del Museu de Menorca de Maó, s’ha preparat una visita guiada a l’exposició permanent, a través de deu objectes, triats amb molta cura, on es convida a viatjar per la història de Menorca i així conèixer, a través dels tècnics, detalls de l’illa.

El director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló, afirma que «iniciatives com aquesta fan que es promogui l’ús habitual de la llengua catalana entorn a diferents escenaris de la vida quotidiana, com són aquestes visites guiades, per conèixer alhora la cultura de les nostres illes».