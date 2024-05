El Consell de Mallorca programa una vintena d'activitats per a celebrar el Dia Internacional dels Museus. La vicepresidenta de la institució insular i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que, durant tota aquesta setmana, es duran a terme visites guiades, activitats a escoles, concerts i tallers a través del Museu de Mallorca, del Museu Marítim i de la Fundació Mallorca Literària.

Roca ha explicat que el Consell de Mallorca «se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus 2024 i que totes les activitats que es duran a terme segueixen el lema que ha establert enguany el Consell Internacional de Museus, 'Museus per a l'educació i la investigació'». Precisament per això s'han establert tot un seguit d'activitats i taller per a escoles de Mallorca, ja que «l'objectiu és inculcar als més petits les ganes de visitar els nostres museus i d'aprendre tot el que aquests poden proporcionar-los».

Museu de Mallorca

Pel que fa al Museu de Mallorca (carrer de la Portella, 5, Palma), hi haurà dues visites guiades el dimecres, 15 de maig: a les 12 hores, Els peus vestits, i a les 17 hores, El museu amagat. Per a dia 16 de maig, hi ha prevista la visita guiada El museu amagat, a les 17 hores, i l'acte de lliurament del mèrit a la protecció del patrimoni cultural que atorga l'associació ARCA.

Finalment, per al dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, hi haurà jornada de portes obertes. La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha assegurat que, a través d'aquestes visites guiades, es podran conèixer indrets del museu que habitualment no estan oberts al públic, per la qual cosa esdevé una gran oportunitat per endinsar-se en el museu.

Museu Marítim de Mallorca

El Museu Marítim de Mallorca posa a disposició del públic dues experiències per al 18 de maig. La primera d'elles és la visita al far de Sa Creu del Port de Sóller a les 10.30 hores. Aquesta activitat requereix inscripció al 971632204. A continuació, a les 11 hores, es podrà gaudir de tallers infantils al Museu de la Mar del Port de Sóller.

Durant aquesta setmana, també hi haurà la conferència 'Explorant el patrimoni alimentari marítim des d'una perspectiva antropològica', a càrrec de Diana Borràs i Margalida Mulet a la planta segona del Centre Cultural la Misericòrdia, on també es pot gaudir de l'exposició 'De la mar a la taula'.

Fundació Mallorca Literària

Pel que fa a la Fundació Mallorca Literària s'han organitzat tot un seguit d'activitats educatives per a tota la setmana. Aquest dilluns varen començar les visites a diferents escoles de Palma i Inca amb Jansky (Laia MaLo i Jaume Reus): 'Poetes a la pista! La poesia dita, cantada, electrificada i ballada'. També aquest dilluns es va dur a terme, al CEIP Robiness de Binissalem, l'activitat 'L'escola al museu', una visita dinamitzada.

Per a dia 16 i 17 de maig, hi ha prevista l'activitat 'Illa dels tresors a l'aula: comença el lloc!' al CEIP Camilo José Cela de Palma, on es farà una introducció a una Mallorca de llegenda i el concert de Pau Alabajos a Campos respectivament.

Finalment, per al dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, hi haurà tres activitats a la Casa Llorenç Villaronga de Binissalem: a les 11 hores, l'espectacle familiar 'Les contadores'; a les 12 hores, les presentacions de Clara Fontanet, Llorenç Romera i Sebastià Alzamora i, a les 13 hores, el concert de Pau Alabajos.