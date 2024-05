[VÍDEO] Pèl de Gall estrena 'In Menorca tonight'

Els menorquins Pèl de Gall estrenen aquest divendres el senzill 'In Menorca tonight', una explosió d'alegria i ritme que captura l'essència de les emocions i vivències que sorgeixen en arribar a Menorca durant els mesos estivals. A través d'una fusió de sons festius i ballables, aquesta nova peça musical ens transporta a un estat d'ànim efervescent, celebrant la vida i l'esperit únic de l'estiu a l'illa.

Pèl De Gall diu que independentment de quina sigui la seva llengua i procedència, tothom s'enamora i comparteix el mateix sentiment d’admiració per la bellesa d’aquesta illa. «'In Menorca tonight' ens convida a abraçar les sensacions d'empatia i maravella que ens desperten els racons idíl·lics d'aquesta illa. És una oportunitat per deixar-nos endur per la màgia de Menorca i experimentar la seva essència de manera musical», han explicat.