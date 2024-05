El grup Antònia Font encapçala la Festa Ecològica i Musical: FEiM!

El pròxim 8 de juny, al parc de n'Hereveta de Porreres, es durà a terme la Festa Ecològica i Musical: FEiM! Una celebració dels aniversaris del CBPAE (Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica) i d'APAEMA (l'Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca), que compleixen trenta i devuit anys respectivament. Aquest dimecres han desvetllat el cap de cartell, Antònia Font, que se sumen als altres artistes que ja s’havien confirmat com Pitxorines, Miquel Serra, i Xanguito, entre d’altres.

El sector ecològic vol demostrar que és possible realitzar un esdeveniment d'aquesta magnitud oferint exclusivament productes ecològics i locals amb l'objectiu de donar suport a les famílies pageses ecològiques que treballen en la conservació del nostre territori i en la producció d'aliments de qualitat. Moltes d'aquestes famílies seran les encarregades de preparar el menjar que es podrà gaudir durant el festival. A més, s'ha aconseguit la col·laboració d'empreses de begudes que faran una cervesa ecològica elaborada a Mallorca, i també refrescos i destil·lats amb certificació ecològica. D'aquesta manera, serà el primer esdeveniment d'aquestes característiques que oferirà begudes i menjar exclusivament ecològics i locals.

Segons han explicat des de les entitats el nom de FEiM no és simplement un títol, sinó un joc de paraules que encapsula els seus valors: «A FEiM, no només celebram: Feim pagesia, feim paisatge, feim territori, feim cultura, feim economia social i alternativa al sistema agroalimentari actual». En aquest sentit, els organitzadors han destacat que l’anunci d’Antònia Font és la cirereta del pastís d’una gran festa que té, sobretot, «l’objectiu de celebrar la bona salut del sector ecològic de ca nostra».

La llista definitiva de grups que actuaran el pròxim 8 de juny són: Antònia Font, Pitxorines, Miquel Serra, Ánimos Parrec, TIU i Xanguito. Amb aquesta varietat de gèneres i estils musicals, la proposta promet un capvespre memorable per als amants de la música local. Les entrades es poden adquirir al web www.feim.cat.

Porreres és el poble escollit per aquesta celebració, pel seu suport constant a l’agricultura ecològica, sent l’escenari de la Diada d’agricultura ecològica des de la primera edició i, on actualment es troben les oficines d’ambdues entitats facilitades pel consistori. A més, l'Ajuntament de Porreres forma part de l’organització de l’esdeveniment. En aquest sentit, la batlessa, Xisca Mora, ha explicat que l’Ajuntament «ha volgut implicar-se» perquè «Porreres és terra de moltes coses però també de pagesia, i gràcies a la tasca d’APAEMA i el CBPAE, s’està convertint en un epicentre de l’agricultura de futur, l’agricultura ecològica».