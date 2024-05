Organitzen una Jornada Pro al voltant de la creació de nous continguts digitals en català

'Crear continguts digitals? Però si ja tenim community manager! Nova ona de creació de continguts en català: noves plataformes, noves eines i noves estratègies per a obtenir nous beneficis per a la música professional balear i la seva projecció exterior' és el títol de la iniciativa de Cercam Fest i MallorcaMusicMagazine.

«Avui, ara mateix, estem vivint una renovada aposta per les noves plataformes i els nous recursos digitals. Una aposta ferma, creativa i molt diversificada. I els nous beneficis que ja està generant, tant qualitatius com quantitatius, poden estendre’s igualment al món de la música professional. Amb el valor afegit fonamental que aquesta nova comunitat de creació de nous continguts digitals sorgeix primordialment dels Països Catalans», expliquen.

Per això, organitzen aquesta Jornada Pro aquest dissabte, 11 de maig, a partir de les 15 hores al recinte de Son Mas, a Santa Margalida. L’esdeveniment està inclòs en la quarta edició del Cercam Fest. Al mateix lloc, des de les 17 h, hi haurà un concert encapçalat per Buhos, grup de pop-rock festiu català de Calafell (Baix Penedès) fundat el 2005, el DJ madrileny i internacional Cristian Varela, i els illencs O-ERRA.

Els ponents a la Jornada Pro seran:

· Antoni Adrià Serra, cap de continguts digitals de 3Cat, fusió digital dels mitjans televisius i de ràdio que formen part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i responsable d’EVA, nou projecte jove de l’ens públic català dedicat a generar contingut exclusivament a TikTok, Instagram, YouTube i Twitch.

· Isabel Serrano, periodista, ha estat sots cap d’informatius de COMRàdio i coordinadora de redacció de «20minutos» a Catalunya. Actualment és cap de projectes de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), convocant juntament amb la plataforma digital cultural TRESDEU dels Premis AMIC-Tresdeu per a creadors/es de contingut en català. Amb tretze categories als seus guardons i ja amb sis edicions celebrades, aquesta iniciativa nascuda al País Valencià té com a objectiu donar suport a la creativitat dels menors de 35 anys que desenvolupen projectes artístics a través dels nous formats, amb la voluntat ferma d’empoderar i donar veu fomentant la normalització i igualtat lingüística en tot el domini lingüístic català.

· Bet Molina, periodista, tiktoker de música i cultura amb més de 10.000 seguiments al seu compte de TikTok, nominada a Millor Creadora de Contingut de Cultura i Art als Premis AMIC-Tresdeu 2024. Presenta l’espai de literatura «Literal», nou programa en format audiovisual de la plataforma EVA que trenca el mite de que la Generació Z no llegeix. Al portal Viasona.cat és també presentadora i guionista del pòdcast quinzenal sobre el panorama musical català «La Gira». Al mateix temps, és prescriptora a «Els Experts», el despertador musical i cultural de l’emissora iCat a Catalunya Ràdio, així com col·laboradora a «Nervi», espai cultural a 3Cat on ofereix petites peces per conèixer el vessant més personal dels protagonistes de l’actualitat cultural.

· Julen Gerrikabeitia, músic i tiktoker basco-català amb més de 29.000 seguiments a Instagram i 18.000 a TikTok, nominat a Millor Creador de Contingut de Cultura i Art, i a Millor Instagramer als Premis AMIC-Tresdeu 2024.

A més d’aquestes quatre personalitats professionals de primera línia nacional, tant en la creació com en la difusió de nous continguts digitals en català, la Jornada Pro comptarà amb la presència de figures igualment destacades a la nostra òrbita illenca. Són influencers, són locals i creen nous continguts digitals en català:

· Neus Gil i Aina Segura del pòdcast a Spotify i YouTube «Anam Fent», dedicat a la quotidianitat i les filosofies de vida (17.000 seguiments a IG, 11.000 a TT).

· Toni Torrandell de «Ràdio Rabassó» (en inici secció quinzenal a Ràdio Pollença 107.9 FM sobre anècdotes i vivències des de l’humor, ara ja amb quasi 8.000 seguiments a IG i 2.400 a TT).

· Toni Horrach de «Cas Horrach» (canal de YouTube «de doiarros sobre sa Mallorca profunda», amb prop de 14.000 seguiments a IG, per damunt de 10.000 a TT i un dels creadors de continguts essencials a la comunitat «Mallorca Starter Packs» amb gairebé 39.000 seguiments a IG).

· Lluc Aparicio, «Parisio», entreteniment i humor amb més de 40.000 seguiments a IG i també molt seguida tenda online de roba i dissenys a Parisio Designs.

Aquesta conversa a múltiples veus estarà presentada i conduïda pel periodista cultural Víctor M. Conejo, de la revista web MallorcaMusicMagazine.com.