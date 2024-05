Nova convocatòria dels Premis i Beques Pilar Juncosa per a joves creadors i artistes

Un any més, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, seguint la voluntat dels seus fundadors, vol promoure i difondre els valors creatius contemporanis, ajudar les joves generacions d’artistes en la seva formació i impulsar-los en el seu compromís d’innovació i de recerca sincera de nous camins de creació. També vol col·laborar en el reconeixement del seu exemple creatiu i vital mitjançant programes i projectes educatius que apropin l’art contemporani a la societat.

Amb el suport de l’Ajuntament de Palma, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, el Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Cultura i Esports d’Espanya, enguany, s’atorgaran als guardonats 46.000€ amb els següents Premis i Beques:

Premi Biennal Pilar Juncosa d’Edició

Dotat amb 12.000 €. L’objectiu d’aquest Premi és la realització d’un projecte d’edició en el qual es promoguin la investigació i l’experimentació de tècniques i processos dins l’àmbit de la gràfica i l’obra seriada.

Beca Biennal Pilar Juncosa i Sotheby’s d’Investigació

Dotada amb 8.000 €. Es valoraran especialment els projectes que tinguin com a objectiu l’estudi d’aspectes o períodes poc coneguts sobre la vida i la trajectòria artística de Joan Miró.

Beca Pilar Juncosa a un Projecte d’Educació Artística

Dotada amb 6.000 €. El projecte ha de promoure i motivar l’apropament d’un sector de públic específic a l’art contemporani, i estar relacionat amb el fons documental i artístic de la Fundació.

4 Beques de formació per als Cursos dels Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró

Cada beca està dotada amb matrícula gratuïta en un dels cursos d’estiu i 2.000 € per a despeses. Per a artistes interessats en tècniques d’estampació i obra seriada.

3 Beques de formació artística a altres centres

Dotades amb 4.000 €. 2 beques de residència a la Casa de Velázquez de Madrid i 1 beca de residència

a The Slade School of Fine Art, University College, Londres. Cada beca està dotada amb 4.000 € per a cobrir les despeses de viatge, manteniment, etc.