[VÍDEO] La revista 'Camacuc' guanya l’11a edició dels Premis Martí Gasull

La revista infantil Camacuc ha rebut aquest dilluns l'11è Premi Martí Gasull i Roig de la Plataforma per la Llengua gràcies a una votació popular en què s'ha imposat a Dagoll Dagom i a la llibreria Quart Creixent i en què han participat gairebé 4.000 persones.

«Continuarem endavant malgrat els intents de censura», ha reivindicat Joan Escrivà Avinyó, director de la revista valenciana, amenaçada pels intents de censura de les administracions valencianes, que ha recollit el guardó juntament amb son pare, Joan Escrivà Torres, codirector. Escrivà Avinyó ha defensat que «en català es poden fer productes magnífics» i «que amb productes com Camacuc molts xiquets es poden acostar a la llengua». En aquest sentit, el director ha expressat que «quan veus que els xiquets t'acaben coneixent, t'adones que la revista és una eina efectiva per promoure el català i la lectura».

La revista ha rebut el guardó en una gala que ha tengut lloc al Teatre Poliorama de Barcelona, en què també s'ha lliurat el Premi Especial del Jurat a l'editor Joan Vall Clara, i el Premi a la Innovació a la creadora de continguts Cèlia Espanya. El president de l'entitat, Òscar Escuder, ha estat el responsable de lliurar el premi a Camacuc, i, en el seu parlament, ha denunciat que «la llengua ha patit un clar retrocés en diversos àmbits i territoris, amb governs obertament hostils amb la llengua», i ha avisat que els partits polítics catalans han de continuar pressionant per «assolir la plena oficialitat del català a la Unió Europea» i per «augmentar l'ús social de la llengua entre els joves».

Joan Vall Clara, que ha rebut el premi de la mà de la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha explicat que entén el guardó «com una distinció en reconeixement als projectes col·lectius» en què ell ha participat, i ha defensat que «el periodisme i la llengua són estructures d'estat». Vall Clara s'ha felicitat per «la certa bona feina que hem fet al Principat», però ha alertat que el mitjà que dirigeix, El Punt Avui, té «una gran causa pendent, que no donem per perduda: els Països Catalans». En aquest sentit, l'editor ha avançat que volen batallar aquesta causa, i que ho faran «al món digital». Vall Clara ha acabat el seu discurs fent una crida a votar amb consciència lingüística a les eleccions catalanes i ha apuntat que «mentre no tinguem un estat que ens promocioni la llengua catalana, la defensa política de la llengua s'haurà de fer a les urnes».

Pel que fa a Cèlia Espanya, ha rebut el premi de la mà de la periodista Mariola Dinarès. En la seva intervenció, Espanya ha defensat que fent contingut en català a les xarxes socials «pots arribar a milers de persones gratuïtament» i que ella ho ha aprofitat per «fer pedagogia de la llengua catalana i del dialecte ebrenc». La creadora de continguts ha agraït el premi a la seva mare, filòloga catalana («Podríem dir que tots els premis són gràcies a ella!», ha dit) i a l'escola i l'institut per on va passar i a la Universitat Pompeu Fabra, on va estudiar Comunicació Audiovisual. Espanya també ha defensat que «no cal ser sempre explícitament reivindicatius» i ha apostat perquè es facin «vídeos més informals i divertits». «Aquí també hi ha una defensa implícita de la llengua: simplement utilitzant-la», ha afegit.